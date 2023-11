[Special] Wat is otome?

Altijd al willen weten wat het genre otome inhoudt? Wij leggen het uit!

De laatste jaren weet het genre visual novels aan bekendheid te winnen. Steeds meer mensen maken kennis met dit genre, wat vooral in Japan groot is. Otome daarentegen is nog een vrij onbekend genre in het Westen. Daarom leggen we in deze special uit wat otome inhoudt, voor welk publiek het is en wat typische elementen uit otome zijn. Onderaan kan je tevens een alfabetische woordenlijst vinden met de belangrijkste termen.

Wat betekent otome?

Het woord otome komt van het Japanse woord 乙女ゲーム. Voor wie geen Japans kan, daar staat fonetisch ‘otome gemu’. Dan is het gelijk duidelijk waarom het genre otome genoemd wordt. Andere woorden om een otome aan te duiden zijn otome-game of otoge. Dat laatste is dan weer een samentrekking van otome en gemu, de twee Japanse woorden. Als je dan wat dieper op de betekenis ingaat van otome, dan ontdek je dat het eigenlijk ‘maiden game’ betekent. Zo zijn we aanbeland bij de doelgroep. Otome-games zijn gericht op vrouwelijke gamers. Bijna altijd zijn de verhalen romantisch van aard, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wat wel overeenkomt is dat de games net interactieve boeken zijn. Het is vooral heel veel lezen en weinig zelf doen.

Geschiedenis

Otome-games zijn niets nieuws onder de zon. De eerste otome, Angelique, werd namelijk al in 1994 uitgebracht voor de Super Famicom (in het Westen bekend als de SNES). Keiko Erikawa, een van de oprichters van Koei, vond het vreemd dat er geen spellen bestonden die voor een vrouwelijk publiek bedoeld waren. En dat terwijl er evenveel mannen als vrouwen op de wereld zijn! Met Angelique nam Koei het heft in eigen hand.

In Angelique speel je als een meisje dat door de koningin van de ‘Sacred Bird Cosmos’ wordt aangewezen als haar mogelijke opvolger. Om te beslissen of je de kroon waardig bent, moet je het tegen concurrente Rosalia opnemen in een strijd om te zien wie het beste kan regeren. Dit regeren hoeft de hoofdpersoon niet alleen te doen: haar belangrijkste bondgenoten zijn negen (toevallig vrijgezelle en aantrekkelijke) ‘guardians’, die allemaal een element vertegenwoordigen. Hoe en met wie je je tijd besteedt, heeft invloed op hoe de personages je zien en hoe de game eindigt. Je kunt natuurlijk met gestrekt been voor de winst gaan en als nieuwe koningin de kosmos regeren, maar je kunt ook eindigen met jouw favoriete guardian (en Rosalia met de verantwoordelijkheid van het universum opzadelen).

Hoewel Angelique geen instant hit was, zorgden de bijbehorende manga en luisterboeken dat de game razend populair werd. Angelique werd een franchise waarbinnen nog vele games, cd’s en anime zijn uitgekomen: de basis voor het genre was gelegd. Maar ondanks de populariteit, zijn de Angelique-games nooit in het Westen uitgebracht. Die stap hebben andere uitgevers gelukkig wel genomen!

Hoe zijn otome-games opgebouwd?

De meeste otome-games op de Nintendo Switch hebben een vergelijkbare opbouw. De games beginnen met een ‘common route’ waarin je kennismaakt met het verhaal en de te daten mannen. Zo krijg je een goed beeld van wie de mannen zijn en mogelijk val je al een beetje voor een aantal. Daarnaast zijn er vaak keuzemomenten en afhankelijk van wat je kiest, leidt het tot een bepaalde ‘character route’. Bij andere otome werkt het weer anders met hoe je in een ‘character route’ belandt. Bijvoorbeeld in Virche Evermore -ErroR: Salvation- krijg je na de ‘common route’ keuze tussen een aantal mannen. Dan is het dus een bewuste keuze welke ‘character route’ je gaat spelen.

Wat ook typisch bij otome hoort zijn goede en slechte eindes. Bij een goed einde krijg je een vaak romantisch einde voorgeschoteld. Een slecht einde daarentegen kan best duister en desastreus zijn voor het beeld dat je hebt van die man.

Ik noemde het net al: romantiek. Romantiek is bijna altijd het einddoel van een otome. De heroine (of MC genoemd) eindigt met een van haar mannen in een relatie. Het is dan ook om die reden dat men otome als een dating simulator ziet, terwijl het zoveel meer is dan dat. Ja, er is romantiek, al verschilt het per game hoeveel, maar het verhaal is net zo belangrijk. In bepaalde otome-games is het zelfs verhaal boven romantiek.

Regelmatig ontvangt een otome een tijd na release een fandisk. Een fandisk volgt qua verhaal na de hoofdgame en is meestal niet losstaand te spelen. Je kan het zien als een soort uitbreiding. Het is daarom vooral voor de fans van de hoofdgame. Waar de oorspronkelijke game nog wat licht qua romantiek kan zijn, wordt dat in een fandisk meestal rechtgezet. Zo kan je bijvoorbeeld een hoop pikante scènes verwachten. Perfect om bij de verleidelijke mannen weg te zwijmelen. Expliciete content kom je daarentegen niet tegen op de Nintendo Switch. Wel wordt er soms over seks gesproken, maar je zal het niet in beeld zien. Tevens is een fandisk de manier om losse eindjes op te lossen en de fans te verblijden met wat extra content.

Tropes

De kern van bijna iedere otome zijn de ‘love interests’: de NPC’s, meestal mannen, waarmee je een relatie opbouwt. Het is dan ook niet gek dat sommige archetypen, of tropes, regelmatig langskomen. De volgende vier tropes zijn bouwstenen die je vaak terugziet in de basis van love interest-persoonlijkheden:



Tsundere

Tsundere is afgeleid van de Japanse woorden voor ‘in walging afkeren’ en ‘aanhankelijk worden’ en beschrijft personages van de categorie ‘blaffende honden bijten niet’. Tsundere-personages zijn in eerste instantie onvriendelijk tegen het hoofdpersonage, maar na verloop van tijd blijken ze toch een klein hartje te hebben.



Kuudere

Kuudere, afgeleid van het Japanse ‘cool’ en ‘aanhankelijk worden’, zijn vaak de analytische en serieuze types. Ze uiten hun emoties weinig en kunnen afstandelijk lijken, maar dat betekent niet dat ze geen interesse in de hoofdpersoon hebben: het kan alleen een tijdje duren voordat ze zich dit realiseren (of kunnen uiten!).



Dandere

Bij dandere (van het Japanse ‘stilte’ en ‘aanhankelijk worden’) moet je denken aan het type ‘stille wateren, diepe gronden’. Ze zijn vaak erg verlegen en zeggen weinig, maar bloeien op wanneer je een hechtere band met ze krijgt. Ze hebben de neiging alle sociale interacties te overdenken waardoor ze het gevoel krijgen alles fout te doen.



Yandere

Tot slot heb je de yandere-types. Deze kom je wat minder vaak tegen dan de andere drie en dat is maar goed ook! Deze ogenschijnlijk gewone personages zijn in eerste instantie vaak vriendelijk, maar blijken uiteindelijk geobsedeerd met de hoofdpersoon. Dit uit zich vaak geweldadig: yandere ruimen dan bijvoorbeeld hun romantische concurrenten uit de weg of houden het hoofdpersonage gevangen.

Naast deze vier stereotype persoonlijkheden, zijn er natuurlijk tal van andere dingen die je vaak in otome ziet terugkomen: de jeugdvrienden, de flierefluiters, de mannen met ‘main character syndrome’… Maar vergis je niet, dat betekent zeker niet dat het genre een pot nat is! Ook met archetypen kun je eindeloos variëren en zoals je in de aanraders hieronder kunt lezen, kunnen otome de meest bijzondere settings hebben.

Aanraders

We zijn ver gekomen sinds de eerste otome op de SNES uitkwam. Inmiddels kun je de spellen, met de meest uiteenlopende settings, op elk platform vinden. Mystic Messenger (Android, iOS) is bijvoorbeeld een mobile game waar je in een mysterieuze chatroom terechtkomt en helpt een benefietavond te organiseren, een heel ander concept dan de pc-otome Hatoful Boyfriend waarin je love interests allemaal vogels zijn(?). Natuurlijk heeft ook de Nintendo Switch een uitgebreid assortiment aan otome. Nieuwsgierig geworden? Neem dan eens een kijkje naar deze games!

Cupid Parasite

Cupid Parasite is een zogenoemde humoristische rom-com met een hoog mythologie-gehalte. Met Lynette Mirror, de godin van de liefde, in de hoofdrol leer je door haar ogen het mensenrijk kennen. In de mensenwereld gaat ze voor het bedrijf Cupid Corporation werken om via die route mensen aan elkaar te koppelen. In de godenwereld lukte dat niet meer zo goed. Mensen gingen snel uit elkaar en huwelijken kwamen er amper meer van. Ze hoopt door bij Cupid Corp. te werken te ontdekken waarom mensen steeds moeilijker tot een duurzame relatie komen. Al snel is ze de beste van het bedrijf in het koppelen van mensen. Maar dan, dan krijgt ze de Parasite 5 voor haar rekening. Vijf mannen die onmogelijk te koppelen zijn. Of in elk geval, dat wil het spel je doen denken. Zal het Lynette lukken om ze te koppelen of valt ze zelf voor een van hen?

Vanaf het begin weet de game je te pakken met de humor en luchtigheid. Lynette is als personage zo onbevangen dat je haar gelijk in je hart sluit. Samen met haar ontdek je de wereld en vind je net als haar de Parasite 5 onuitstaanbaar. Het proces waardoor die mannen uit hun schulp treden is prachtig om te zien. Het zit vol positiviteit en de kleuren spatten van het scherm. Daarbij zit er nog een licht serieus tintje in door de mythologie die erin is verwerkt. Het zorgt voor herkenbare verhalen, die volgens Lynette toch echt anders zijn gelopen. Tegelijkertijd zorgt het voor hilariteit, omdat natuurlijk niemand mag weten dat zij een godin is. Een echte aanrader voor wie een mierzoet verhaal zoekt en mythologie kan waarderen.

Code: Realize

Code: Realize heeft drie games op de Nintendo Switch. De hoofdgame is Code: Realize ~Guardian of Rebirth~. Code: Realize ~Future Blessings~ en ~Wintertide Miracles~ zijn de fandisks. Zoals je ziet, deze game heeft dus twee fandisks ontvangen, waarbij ~Future Blessings~ voor ~Wintertide Miracles~ hoort. De setting van deze games is steampunk Londen wat het een historisch tintje geeft. Daarnaast zijn de personages gebaseerd op personages uit de klassieke literatuur. Denk bijvoorbeeld aan Abraham van Helsing en Arsène Lupin. Het is een genot van herkenning voor de boekenwormen en daarom een echte aanrader.

De MC is Cardia. Zij heeft een giftige huid waardoor ze niet aangeraakt kan worden. Zoals je je wel kan voorstellen zorgt dat voor een aparte dynamiek tussen haar en de LIs. Je vraagt je af of er dan ruimte kan zijn voor romantiek, maar dat is er zeker. Al zit die romantiek meer in de fandisks dan in de hoofdgame. De hoofdgame draait vooral om een goed verhaal. De common route is ook veel langer dan de character route, wat voor sommige wat langdradig kan aanvoelen. Zoek je vooral romantiek, dan kan je beter verder kijken. Wil je een goed verhaal met een vleugje romantiek en een prettige groepsdynamiek, dan is dit jouw game.

Alfabetische woordenlijst