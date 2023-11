Super Mario RPG krijgt overzichtstrailer

Krijg hier alvast een goede indruk van deze legendarische turnbased RPG!

Over precies twee weken kunnen we dan eindelijk aan de slag met de remake van Super Mario RPG. Op 17 november komt deze legendarische klassieker namelijk opnieuw uit voor de Nintendo Switch. Aangezien de release al zo dichtbij is heeft het Japanse YouTube-kanaal van Nintendo nu een uitgebreide overzichtstrailer gedeeld. De trailer duurt 5 minuten en hierin krijg je een goede indruk van de spelwereld, de personages en de combat. De trailer is (momenteel) helaas alleen beschikbaar in het Japans. De ondertiteling lezen en naar de voice-over luisteren heeft waarschijnlijk weinig zin. Tenzij je toevallig vloeiend Japans spreekt. Maar dit betekent natuurlijk niet dat we niet van de gameplay kunnen genieten. Bekijk de trailer hieronder: