Thirsty Suitors krijgt launch-trailer

Maak indruk of stel teleur

Outer Loop heeft een launch-trailer vrijgegeven van hun game Thirsty Suitors. Deze bijzondere indie-game combineert verschillende soorten gameplay met een cultureel thema en is vanaf gisteren verkrijgbaar. Bekijk de trailer hier:

In de game skate, vecht en kook je om op een over-the-top-manier jouw familie te imponeren. Ook is het aan jou om de relaties met je exen weer wat beter te krijgen. En dat moet allemaal voordat je zus gaat trouwen. Het is in ieder geval een bijzondere combinatie, met de skate-trucjes en turn-based-gevechten.

