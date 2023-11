Actie RPG What the Duck aangekondigd voor Switch

En dan ineens heb je een eend als spirituele gids

Uitgever Untold Tales en ontwikkelaar Seize Studios hebben What the Duck aangekondigd. De titel zal reeds volgende week beschikbaar zijn. Seize Studios is een onafhankelijke indie gamestudio gevestigd in Brasilia en de thuisbasis van een grote community op het gebied van gameontwikkeling. De studio is opgericht in 2016.

What the Duck speelt zich af in een wereld waarin mensen dieren als hun spirituele gids kunnen oproepen en besturen. Maar terwijl anderen machtige krachtdieren kunnen oproepen, zoals draken en tijgers, blijf jij als speler achter met een eend.

In de game krijg je een bondgenote Hellen Drunkren, een stoer meisje dat uit is op wraak. Samen ondernemen ze een reis waarin ze het opnemen tegen de sterkste krachten van het Rijk, de Provinciale Generaals. In vier verschillende werelden zijn er tal van quests, gevechten, puzzels en minigames te beleven.

Illy de luierik

In de game speel je als Illy. Hij is 23 jaar oud en geboren in Uno. Hij is lui en heeft geen ambities in het leven, net als een eendenveer die door de wind wordt meegenomen.

Illy werkt in een kruidenierszaak uit medelijden met de goedhartige oude man Oriam, die hem niet kan ontslaan, hoewel Illy er alles aan doet om het te verdienen. Het enige wat Illy echt motiveert is zijn verliefdheid op Facille, een mooi meisje uit het dorp.

Om haar aandacht te krijgen, besluit Illy alles op alles te zetten om zijn spirituele dier te krijgen. Maar dit blijkt eigenlijk een kleine Eend te zijn. Illy ziet zichzelf in het midden van een wereldcrisis en heeft in zijn ogen het slechtst mogelijke dier om mee te vechten. Hij zal proberen iedereen en zichzelf de kracht van de eend te bewijzen.

Wapens maken op de ritme van muziek

De gevechten zijn het belangrijkste aspect van de gameplay van What the Duck. Het is snel en je krijgt verschillende soorten wapens die tijdens de gevechten snel kunnen worden gewisseld. Je hebt ook de hulp van je spirituele dier dat je verschillende vaardigheden geeft tijdens gevechten en meer manieren om de wereld te verkennen als je niet aan het vechten bent. Zo kan je je eend gebruiken om puzzels op te lossen en geheimen te onthullen.

De ‘Rhymesmith’ is het craftingsysteem waarmee je nieuwe wapens kunt maken met een muzikaal en ritmisch minigame.

De game komt uit op 9 november en wordt verkocht als digitale download voor Switch. De prijs is op dit moment nog niet bevestigd. Bekijk hieronder alvast de aankondigingstrailer van What the Duck.