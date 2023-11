Launchtrailer voor Ebenezer and the Invisible World

A Christmas Carol krijgt een nieuwe wending.

Gisteren, op 3 november, is Ebenezer and the Invisible World op de Nintendo Switch verschenen. Deze nieuwe titel zet het bekende kerstverhaal van Charles Dickens in een nieuw daglicht: een Metroidvania-game met een prachtige, handgetekende artstyle. Wie een kerstverhaal met een morele les verwacht, komt bedrogen uit, want de insteek van deze game wijkt daar behoorlijk van af. Deze interpretatie van Scrooge weet wel van wanten! In het teken van de release is er een gloednieuwe trailer beschikbaar. Je bekijkt hem hieronder:

Kruip in de huid van Ebenezer Scrooge en verken een Victoriaans Londen. Jouw doel? Vermijden dat de rijke industrieel Caspar Malthus en zijn Private Guard de stad overnemen. Het verhaal van Scrooge zou niet compleet zijn zonder spoken, en ook hier zijn ze alom vertegenwoordigd. Het is kerstavond, geesten dwalen door de stad en jij – Ebenezer – hebt de kracht om deze verschijningen te zien. Tijdens je avonturen kom je uiteenlopende geesten tegen, allemaal met hun eigen treurige verhaal. Voltooi hun quests om later gebruik te kunnen maken van hun unieke talenten, die je helpen om de uitgestrekte map te verkennen, puzzels op te lossen of gevechten te winnen.

Het lot van Londen ligt in jouw handen

Met al deze geesten aan je zijde ontdek je de invloed van een Dark Spirit en kruist jouw pad dat van een leger onberouwvolle schimmen die weinig goeds in de zin hebben. Terwijl jij het opneemt tegen deze kwaadaardige verschijningen, verzamel je zeldzame materialen om vaardigheden en items vrij te spelen en baan jij je op creatieve manieren een weg door de complexe map. Lukt het jou om een stokje te steken voor de snode plannen van Caspar en Londen te redden?

Ebenezer and the Invisible World is op dit moment verkrijgbaar in de Nintendo eShop en kost € 19,99. Bekijk voor meer informatie over de game ook eens de officiële website.