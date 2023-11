[Review] even if TEMPEST Dawning Connections – Beter dan verwacht

Een fandisk vol romantiek en aantrekkelijke mannen!

Vorig jaar bracht Voltage haar eerste Switch-exclusive uit. Eerder had ze al vele otome-games overgebracht naar de Nintendo Switch die gebaseerd waren op de mobiele game-variant. Bekende titels van Voltage zijn Kissed By The Baddest Bidder en Star-Crossed Myth. De otoge even if TEMPEST kwam dan alleen op de Nintendo Switch uit, maar werd een groot succes. Het verhaal, de setting, de personages, het was een schot in de roos. Echter was het niet alleen rozengeur en maneschijn. De game werd geplaagd door crashes en romantiek was ver te zoeken. Desondanks is het een van de grote aanraders binnen het otome-genre.

Met even if TEMPEST Dawning Connections komt Voltage met een uitbreiding op even if TEMPEST. Het is een zogeheten fandisk. Of het alle problemen met de vorige game weet op te lossen? Dat lees je in onze review.

Mocht je onbekend zijn met wat otome is, dan kan je hier onze uitgebreide special lezen. Tevens bevat deze review lichte spoilers van even if TEMPEST.

Vol emoties

Het hing er nog om of Anastasia iedereen zou kunnen redden in even if TEMPEST, maar wonderbaarlijk genoeg lukte dat haar. Maar ruimte was er toen niet voor de echte romantiek of de ontwikkeling in de relaties. Wat natuurlijk ook niet gek is met al die Fatal Rewinds, die alleen Anastasia en Zenn zich nog kunnen herinneren. Crius, Tyril en Lucien tastten in het duister wat er toen is gebeurd, maar daar helpt Anastasia bij door het vertellen van haar herinneringen. Het trauma dat ze toen heeft opgelopen sijpelt wel door de verhalen in Dawning Connections. Je merkt dat ze het nog moeilijk vindt om te ontspannen en is altijd klaar om te vechten. Daarbij heeft ze zoveel verdriet gekend, dat er muren afgebroken moeten worden voor ze zich echt kan overgeven aan de mannen.

Die gevoelens kwamen hard binnen. Anastasia is zo’n fijn personage waar je je makkelijk in kan leven. Al kan het schelen dat ik even if TEMPEST pas een maand geleden heb gespeeld en het nog vers in mijn geheugen zit. Die pijn die ze toen had kwam keihard binnen. Nu met de, gelukkig, vrolijkere gevoelens is dat net zo sterk. Je gunt het haar zo enorm om het geluk te vinden na alles wat ze heeft moeten doorstaan.

Ontluikende liefde

Dawning Connections volgt op de goede eindes van even if TEMPEST. In die goede eindes eindigde Anastasia met Crius, Zenn, Tyril en Lucien. In Love Stories ontdek je hoe elk van hen omgaat met zijn relatie met Anastia. Weliswaar was er in de vorige game weinig romantiek, maar in Dawning Connections wordt dat onmiddellijk rechtgezet. Talloze kusje en romantische scènes zijn er vanaf moment één. Dit is wat je als otome-fan wilt zien van deze fandisk. Echter gaat niet alles van een leien dakje. Elk van de mannen loopt tegen een obstakel aan in zijn route. Lucien komt natuurlijk in conflict met Conrad en Zenn is nog steeds niet terug naar zijn eigen wereld.

Daarnaast worden er een hoop losse eindjes opgelost. Denk maar aan de Ishik clan, waarover je vrij weinig te weten komt in even if TEMPEST. In de Love Story van Tyril leer je over de Ishik clan en hoe het toch is gekomen dat ze bijna allemaal zijn uitgemoord. Ik vond het zeer prettig om eindelijk antwoorden te krijgen op alle vragen die ik nog had. Bijna overal is nu duidelijkheid over gekomen, waardoor het als af aanvoelt.

Na het uitspelen van de Love Stories speel je The Fellowship uit. Dit is een alternatief verhaal waarin Anastasia met geen enkele man is geëindigd. Echter vechten ze allemaal nog steeds om haar aandacht, wat het heerlijk maakt om naar te kijken. Eerlijk gezegd was dit verhaal het hoogtepunt van deze fandisk.

Korte verhalen

Naast de Love Stories zijn er nog korte verhalen die draaien om belangrijke personages met een bijrol. Vele van hen misten een afsluiting en hadden dus een hoop losse eindjes. Bijvoorbeeld rond Evelina miste je een hoop informatie om te begrijpen waarom ze zo slecht was voor Anastasia. Het is fijn om daar eindelijk wat context bij te krijgen. Het verhaal van Maya was mijn favoriet, want zij is zo’n heerlijk personage. Ze was er altijd voor Anastasia en nu staat zij even in de spotlight.

Het verhaal van Ish vond ik minder. Het ging meer over Norna dan over hem. Al kan het deels komen doordat ik hem graag samen met Anastasia had gezien. En als laatste dan nog het verhaal van Conrad. Hem wil ik zo snel mogelijk vergeten en hetzelfde heb ik gedaan met dit verhaal, want die man is echt gestoord.

Nul problemen

Waar even if TEMPEST geteisterd werd door crashes, is dat in Dawning Connections gelukkig niet aan de orde. Alles werkt soepel en ik ben geen fouten tegengekomen. Oké, een paar tikfouten hooguit, maar meer ook niet. Dit is wat je mag verwachten van een game. Visueel is het net als het vorige deel een plaatje. Felle kleuren met prachtige ontwerpen, je wordt spontaan verliefd erop.

Mijn grootste minpunt is nog dat ik het te kort vind. Met slechts 20 uur speeltijd verlang ik naar meer. Echter weet je dan wel dat het een goede game is, want wie naar meer verlangt van een game, heeft ervan genoten. Hopelijk komt Voltage ooit nog met een nieuwe game in dezelfde wereld of een tweede fandisk.

Conclusie

Al met al is even if TEMPEST Dawning Connections meer dan wat je mag verwachten van een fandisk. Het speelt heerlijk weg en heeft de romantiek die de vorige game miste. Daarnaast lost het een hoop losse eindjes op en krijg je de zo gewenste antwoorden. Een verhaal vol romantiek, liefde en respect, dat is wat deze fandisk je geeft. Voor €47,99 lijkt het misschien wat aan de prijs te zijn voor slechts 20 uur, maar is het dubbel en dwars waard.

+ Heerlijke romantiek

+ Losse eindjes worden opgelost

+ Goede vertaling – Aan de korte kant





DN-score: 8,7