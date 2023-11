[Review] Headbangers Rhythm Royale – In elke duif zit een ritme

Dolle pret met duiven?

Headbangers Rhythm Royale klinkt op papier als een perfecte combinatie. Het spel is het beste te omschrijven als een Battle Royale game, vergelijkbaar met een spel als Fall Guys, maar dan met minigames die om ritme draaien. Het spel was een van de grote verrassingen op Gamescom en inmiddels is de game ook beschikbaar op de Switch. Blijkt Headbangers Rhythm Royale inderdaad een geweldige game te zijn? Dat lees je in onze review.

Herkenbare formule

Zoals je waarschijnlijk al had verwacht van een spel dat is beïnvloed door de Fall Guys-formule, biedt Headbangers: Rhythm Royale snelle multiplayer games met een eliminatie-element van vier rondes. Het eliminatie-effect brengt de aanvankelijk dertig duivenspelers terug tot twintig , dan tien, dan vijf, voordat de laatste spelers strijden om de uiteindelijke winst. Spelers die bekend zijn met Fall Guys zullen de opzet direct herkennen, maar dat hoeft zeker geen slecht teken te zijn. Deze formule heeft zijn succes namelijk al bewezen en Headbangers voegt hier een ritme-element aan toe. Kort gezegd biedt het spel op dit moment 23 minigames die allemaal iets met ritme te maken hebben. Wanneer je gaat spelen zal elke ronde willekeurig één minigame gekozen worden. En eerlijk is eerlijk, de minigames zijn erg leuk om te spelen. De setting met duiven in combinatie met bizarre minigames tovert al snel een lach op je gezicht. Zo zijn er minigames waarbij je een fitnessinstructeur moet nadoen op de muziek tot aan het snel raden van dierengeluiden of instrumenten.

Oefening baart kunst

Wanneer je voor het eerst gaat spelen kunnen sommige minigames behoorlijk uitdagend zijn, soms zelfs lastig om in een keer goed te begrijpen. Ga er dus vooral vanuit dat je in je eerste speelsessies zeker niet bij de eerste tien zal eindigen. Gelukkig baart oefening kunst en na een tijdje spelen zul je merken dat je steeds beter wordt in de verschillende minigames. 23 minigames klinkt misschien wat weinig, maar het is een prima aantal die op deze manier goed onder de knie te krijgen zijn. Daarnaast is dit pas ‘season 1’ en zullen er in de toekomst andere minigames komen. In dit eerste seizoen heb ik bijna geen minigame gezien die niet leuk is om te spelen en vrijwel alle spelletjes zijn bijna hilarisch te noemen. De minigames worden tijdens het spelen steeds lastiger en waar je punten krijgt voor juiste timing en knoppen indrukken, kun je ook penalty’s krijgen. Maar of je nu wint of verliest, jouw personage gaat in level omhoog door het spelen en daarmee kun je van alles unlocken, zoals nieuwe outfits en muziek.

Alleen online

In mijn review klink ik tot nu toe best wel positief maar toch had ik na een aantal uur spelen al snel het gevoel dat de game meer had kunnen zijn dan wat het is. Dat heeft met name te maken door het volledig ontbreken van een offline modus. Headbangers is alleen online te spelen, eventueel met een vriend. Het is een gemiste kans omdat de game hierdoor toch enigszins beperkt aanvoelt met alleen een online-ervaring en geen extra modi. Zeker omdat de game geen free-to-play is en je voor het spel bijna 20 euro moet neerleggen. Gelukkig werkt de crossplay wel goed en is het vinden van medespelers snel gedaan. Wanneer je de game opstart kun je binnen enkele minuten al in een game zitten. De speelsessies verlopen bovendien soepel, wel zo fijn!

Op audiovisueel gebied is er weinig te klagen. Headbangers heeft een simpele maar effectieve look. De gestoorde duiven weten, samen met de grappige stemmetjes in de game, al snel een lach op je gezicht te toveren. De minigames zien er overzichtelijk uit en hebben stuk voor stuk passende muziek en stemmen erbij.

Conclusie

Een ding is zeker, Headbangers is simpelweg erg vermakelijk om te spelen. De minigames zijn leuk, de game oogt prima en een speelsessie is snel gestart. Toch is het ontbreken van een offline modus een gemiste kans. Met meerdere seizoenen op komst en het feit dat Heabangers pas net uit is, zal de tijd moeten leren hoe de game zich gaat ontwikkelen én hoe lang Headbangers leuk blijft. Los van de ontbrekende offline modus maakt Headbangers in elk geval een goede start!

+ Grappige setting tovert lach op je gezicht

+ Minigames zijn leuk om te spelen en veelal erg grappig

+ Crossplay werkt goed en een speelsessie is zo gestart

– Alleen online te spelen voelt als een gemiste kans

– Hierdoor redelijk aan de prijzige kant voor wat je krijgt

DN Score 7.5