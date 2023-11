Mogelijk Engelse kaarten van nieuwe Pokémon TCG-set geleaked

Het lijkt er op dat iemand alvast handen heeft kunnen leggen op nieuwe tot nu toe niet onthulde kaarten.

Op 1 december verschijnt de nieuwe uitbreiding voor Pokémon TCG in Japan. Shiny Treasures is een nieuwe set die focust op shiny Pokémon. Iets wat eerder ook al is gebeurd met meerdere sets. Deze sets waren in het Westen bekend als Hidden Fates en Shiny Fates. Hoewel de Engelse set nog niet is aangekondigd lijkt het er op dat iemand al kaarten van deze set heeft.

Zo zijn er op dit moment meerdere afbeeldingen van tot nu toe onuitgebrachte kaarten verschenen. De ene gaat om een Mew ex-kaart en de andere om een Tera Charizard ex. Van deze tweede zijn meerdere afbeeldingen verschenen, waaronder één met meerdere kaarten in iemands hand.

Het kan een uitgebreide hoax zijn, zeker aangezien de kaartnummers met 232 en 234 uit 091 erg hoog lijken. De set codering van de kaarten geeft PAF EN aan. Hoewel daar geen bevestiging van is kan dat duiden op een setnaam als Paldean Fates. Dit zou goed in lijn gaan met de vorige Shiny sets.

Of deze foto’s gemaakt zijn in de fabriek of niet is onbekend, maar het is goed mogelijk dat er kaarten zijn gestolen. Er is al eerder een diefstal geweest van Pokémon kaarten. Zo was er eerder dit jaar nog een commotie over Fusion Strike. Deze set was berucht om het missen van goede en zeldzame hits.