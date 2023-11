Het volledige verhaal in beeld van Pokémon Scarlet & Violet

Een handig overzicht als jij de draad bent kwijtgeraakt.

Het is alweer een jaar geleden dat Pokémon Scarlet & Violet uitkwamen op de Nintendo Switch. Met het tweede deel van de DLC in aantocht kan het best gaan duizelen. Wat is er allemaal gebeurd in de game?

Nintendo legt het overzichtelijk uit

Op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland is een video verschenen waarin het hele verhaal van Pokémon Scarlet & Violet wordt uitgelegd. Hoe zat het nou ook alweer met alle verschillende verhaallijnen en wat is handig om te weten. In iets meer dan drie minuten ben jij weer helemaal op de hoogte. Overigens is er aan het einde van de video iets leuks te horen. Als je de DLC aanschaft, krijg je er een nieuwe set kleding bij.

Het tweede deel van de DLC: The Hidden Treasure of Area Zero, genaamd The Indigo Disk verschijnt op 14 december. Ben jij er klaar voor?