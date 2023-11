[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 45

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Let’s Sing 2024

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 7 november 2023

Jaarlijks kunnen we op de Nintendo Switch aan de slag met een gloednieuwe Let’s Sing-game en ook dit jaar zal dat weer het geval zijn. Let’s Sing is een karaoke game waarin je je zangtalenten zult kunnen testen. Word een ster in de gloednieuwe carrière modus en zing mee met 20 kaskrakers en tijdloze klassiekers. Zo zul je bijvoorbeeld helemaal los kunnen gaan op Lady Gaga ‘Hold my Hand’ , Kelly Clarkson ‘Stronger’ (What doesn’t kill you) of Queen ‘Another one bites the dust’. Het is jou moment om te schitteren!

Virche Evermore -ErroR: Salvation-

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 9 november 2023

Virche Evermore is een visual novel, of otome, (als je daar onbekend mee bent kun je hier lezen wat dat genre inhoud) die de nadruk legt op nogal negatieve emoties. Wanhoop, angst en de dood, geen standaard onderwerpen die je zou verwachten in dit soort games. Het verhaal draait om een eilandstaat met een vloek waar mensen komen te overlijden wanneer ze slechts 23 jaar oud zijn. Niet ideaal, en de inwoners van dit land zoeken dan ook verschillende oplossingen om dit tegen te gaan Het verhaal draait verder om het meisje Ceres, dat ook wel “de Dood” wordt genoemd. Overal waar zij komt is de dood niet ver weg. Toch verschijnt er voor haar plots een wachter. Hij helpt haar tegen haar wil in de mysteries op te lossen die het land in haar greep houden. Benieuwd naar de game? Hier kun je onze review lezen.

Claire: Extended Cut

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 10 november 2023

Claire is oorspronkelijk een indie horror game die in 2014 op steam verscheen. De extended Cut verschijnt nu op de Switch, waarbij de game opnieuw gedefinieerd is en o.a. een nieuwe vijand heeft gekregen. De game is een 2D psychologische survival-horror game geïnspireerd door o.a. Silent Hill, Clock Tower en een aantal andere horror games uit de jaren 2000. Jij speelt titelpersonage Claire, die tijdens een bezoek aan haar zieke moeder een verkeerde afslag neemt. Ze komt terecht in een donkere gang met galmende deuren en verlaten kamers. Verdwaald en in een poging de weg terug te vinden maakt Claire kennis met een hele reeks bijzondere personages, die blijkbaar geen interesse hebben in Claire’s situatie. Sowieso is de omgeving vreemd, want waarom houden de bewoners hun deuren en ramen geblokkeerd? Waarom staan er overal rode kaarsen verspreid en waarom komt de zon schijnbaar nooit op?

Wat verder verschijnt in de week van 6 tot en met 12 november

6 november: Farmer Bundle

7 november: AAA Pro Clock 2023

8 november: Excessive Trim

8 november: Cobalt Core

9 november: Spells & Secrets

9 november: Super Double Dragon

9 november: CATAN – Console Edition Super Deluxe

9 november: Double Dragon Advance

9 november: Hot Love Dream: Classic Hentai Logic Puzzle

9 november: Prison Break: Jail Escape Simulator

9 november: Erogods: Olympus

9 november: Berzerk: Recharged

9 november: Warzone Soldier Battle Royal Shooter

9 november: Dragon Wings

9 november: Flooded

10 november: Knights & Guns: Prime Edition

10 november: Air Twister

10 november: The Trotties Adventure

10 november: Street Basketball Club: Sport Throw Simulator

10 november: S.N.I.P.E.R. Hunter Scope Aniversary Edition

10 november: Burning Secrets: A Bara Visual Novel

10 november: Sakura Alien 2

10 november: Slaughter: The Last Outpost

10 november: Bob the Elementalist

11 november: PeopleWillMoney

11 november: Zombie Defense Definitive Edition

