Releasedatum voor Jurassic Park Classic Games Collection

De 30e verjaardag van Jurassic Park wordt in stijl gevierd.

Jurassic Park viert dit jaar zijn 30e verjaardag. Om dat de vieren keert de franchise terug naar consoles, in al zijn retro-glorie! In april werd de Jurassic Park Classic Games Collection aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. Onlangs heeft Limited Run Games ook een releasedatum bekendgemaakt: de collectie is vanaf 22 november 2023 verkrijgbaar.

In de tussentijd hebben ze natuurlijk niet stilgezeten, en is er al een en ander bekend over de content van deze retrobundel. Wat je als eerste wilt weten, is natuurlijk welke games vertegenwoordigd zijn. Het gaat om de volgende titels:

– Jurassic Park 8-BIT

– Jurassic Park PORTABLE

– Jurassic Park 16-BIT

– Jurassic Park GENESIS

– Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues 16-BIT

– Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues PORTABLE

– Jurassic Park: Rampage Edition GENESIS

Met maar liefst 7 titels, allemaal uit het 8-bit- en 16-bit-tijdperk, raak je voorlopig niet uitgespeeld. De collectie zou eerst uit minder games bestaan, maar na feedback van de fans zijn de SEGA Genesis-titels ook toegevoegd. Het zijn met recht oude games te noemen, maar gelukkig zijn er diverse nieuwe features geïntroduceerd waarmee ze ook anno 2023 fijn te spelen zijn. Daarnaast zorgen gloednieuwe maps voor nog meer speelplezier en maak je je dankzij save states geen zorgen over het verliezen van je voortgang.

Mommy’s very angry

In elk van deze games verken je het beruchte Isla Nublar. Soms speel je als Dr. Alan Grant, soms als een velociraptor. Terwijl je moet zien te overleven op dit gevaarlijke, prehistorische eiland verzamel je eieren, zorg je voor stroomtoevoer en zoek je wapens om jezelf te verdedigen. Het einddoel: ontsnappen, uiteraard! De hongerige bewoners van het eiland zullen het je echter niet gemakkelijk maken…

Eind deze maand kun je het zelf ervaren. De collectie zal verkrijgbaar zijn in de eShop, maar er zitten ook verschillende fysieke releases in de pijplijn. Naast de standaardeditie komen er diverse speciale edities op de markt, allemaal met hun eigen extra’s (en prijsklasse). Deze beperken zich niet tot de Switch – sommige edities gaan full retro en zijn voor de NES, SNES of Game Boy. Op de website van Limited Run Games kunnen liefhebbers de collectie alvast pre-orderen. Wees er wel snel bij, want dit kan nog maar tot 12 november.