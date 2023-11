[Special] Pokémon TCG Paradox Rift voegt TM’s toe, maar wat gaat dit betekenen?

Maak je alvast klaar voor de terugkeer van Technical Machines met deze handige uitleg over de kaarten.

Met de komst van Paradox Rift volgende week komt een bepaald type kaart terug in het spel die sinds 2009 niet meer te zien zijn geweest. Voor het laatst gezien in Platinum-uitbreiding Rising Rivals. Het gaat hier om TM’s of uitgeschreven Technical Machine-kaarten. Het is niet de eerste keer dat een oude mechanic terug komt. Zo zien we sinds de start van Scarlet & Violet de ex-kaarten weer.

Wat voor soort kaarten zijn Technical Machines

Technical Machine-kaarten behoren tot het type Trainer en dan specifiek de subcategorie Pokémon Tools. Van deze kaarten kan er altijd maar maximaal eentje aan een Pokémon gekoppeld zijn. In één beurt mag je echter zo veel tools spelen als dat je vrije Pokémon op je veld hebt liggen. Hoewel tools in principe aan je Pokémon vast blijven zitten, zijn de nieuwe kaarten hier een uitzondering op.

De tot nu toe onthulde TM’s in de al verschenen Japanse sets en de aankomende Paradox Rift, zijn namelijk maar attached voor één beurt. Zodra je ze aan een Pokémon geeft moet je hem discarden aan het einde van je beurt. Alleen maar nuttig dus voor je huidige active Pokémon.

Nieuwe aanvallen schudden je spel op

Net als in de video games geven TM’s je in het kaartspel een nieuwe aanval. Je Pokémon kan deze aanval voor één beurt gebruiken, aangezien de kaart dus aan het einde van je beurt weer naar de discard stapel moet. Je zult echter natuurlijk wel de benodigde Energy-kaarten aan je Pokémon gekoppeld moeten hebben voor je de aanval kunt gebruiken.

Op dit moment zijn er vier van deze kaarten onthuld in de verschillende Japanse sets die in Paradox Rift samenkomen. Het gaat hier om Turbo Energize, Evolution, Devolution en Blindside. Dankzij de verschillende pre launches voor Paradox Rift hebben wij foto’s ontvangen van de Engelse versies van deze kaarten. Met dank aan Nintendaan.

Wat opvalt zijn hoe sterk de aanvallen zijn, zelfs zonder dat ze daadwerkelijk schade toebrengen. Zo kun je met Turbo Energize extra Energy-kaarten krijgen voor je benched Pokémon. Evolution laat je voor twee benched Pokémon evoluties zoeken in je deck en gebruiken, terwijl Devolution je voor alle geëvolueerde Pokémon van je tegenstanders een evolutie kunt terugdraaien. Blindside is de enige aanval die echt schade toebrengt. Deze brengt namelijk 100 HP-schade aan op een Pokémon van je tegenstander met al een damage counter. Dit geldt dus ook voor benched Pokémon

De betekenis voor het spel

Hoewel we zeker meer Technical Machine-kaarten tegen gaan komen, kunnen deze kaarten al flinke invloed op de meta hebben. Denk bijvoorbeeld aan Devolution. Je tegenstander heeft een Pokémon met 90 HP en 70 schade. Dit is een evolutie, de evolutie ervoor had maar 50 HP. Door terug te keren naar die evolutie is die dus automatisch K.O.

Daar tegenover heb je met Blindside dus een mooie kans om teruggetrokken Pokémon alsnog af te maken. Iets wat je niet snel kunt doen, aangezien de meeste aanvallen alleen richting de active Pokémon gaan.

De flow van een spel kan hiermee flink veranderen met onverwachte wendingen en dat dus nog maar aan het begin van de toevoeging aan het spel. Zeker aangezien de kaarten aan letterlijk iedere Pokémon gegeven kunnen worden.