Zelda-producent Eiji Aonuma wordt geridderd in Frankrijk

Benoemd tot Ridder in de Orde van Kunst en Letteren.

Zelda-producent Eiji Aonuma heeft een hele bijzondere eer gekregen van de Franse overheid. De Japanse producent die al sinds Ocarina of Time een hoofdrol vertolkt in de productie van Zelda-games, wordt geridderd. De Franse minister Rima Abdul-Malak heeft besloten Aonuma-san deze onderscheiding te geven, aldus Le Figaro (met dank aan Nintendo Life).

Eiji Aonuma begon zijn carrière bij Nintendo als graphic-designer in 1991. Een beroemd feitje is dat Aonuma nog nooit een videogame had gespeeld toen hij solliciteerde. Zijn vriendin heeft hem toen Enix-RPG Dragon Quest laten zien om de zojuist afgestudeerde kunststudent met het medium te introduceren.

We kennen Aonuma nu vooral van de Zelda-reeks waar hij sinds Ocarina of Time onderdeel van uitmaakt. Hij co-regisseerde de game en was verantwoordelijk voor het ontwerp van de kerkers. Na The Wind Waker nam hij een stap terug van regisseren en is hij nu vooral verantwoordelijk als producent. Zijn meest recente titel is natuurlijk Tears of the Kingdom; de game die een zeldzame 10 kreeg op Daily Nintendo.

We willen Eiji Aonuma van harte feliciteren met deze eer. Hij komt in een mooie lijst te staan waar onder andere Michèl Ancel (Rayman, Beyond Good and Evil) en Peter Molyneux (Populous, Fable) in staan. Plus, niemand minder dan de man die hem heeft aangenomen in 1991: Shigeru Miyamoto. Een lijst waar je trots op mag zijn.