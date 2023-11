De eShop-hoogtepunten van oktober 2023

Welke games zijn de hoogtepunten van oktober 2023? Ontdek het hier!

De maand oktober was er eentje van vele hoogtepunten op de Nintendo Switch. Met natuurlijk in het bijzonder Super Mario Bros. Wonder die de harten van vele mensen stal. Daarnaast kwamen er nog vele andere games uit. In de trailer met eShop-hoogtepunten deelt Nintendo een prachtige compilatie met de aanraders van oktober 2023.

Naast Mario, kunnen ook Sonic Superstars en Dave the Diver niet ontbreken. Ook in onze reviews kregen deze games hoge cijfers. Zo kreeg Mario een prachtige 9,5 en Dave the Diver een 9,0. Mocht je nieuwsgierig zijn naar de overige aanraders, dan kan je de trailer hieronder bekijken.

Welke games zijn voor jou het hoogtepunt van oktober? Laat het ons weten in de reacties!