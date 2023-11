De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen is nu uit

En er is een nieuwe trailer!

Vandaag is De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen uitgekomen voor de Nintendo Switch. De game is het vervolg op De Smurfen: Missie Vileaf die in 2021 uitkwam. En om te vieren dat de game nu verkrijgbaar is, heeft uitgever Mindscape Games een actievolle lanceringstrailer vrijgegeven:

In De Smurfen 2: De Gevangen en de Groene Steen kun je alleen of samen met een vriend(in) op avontuur. De game is namelijk ook in co-op te spelen. Daarnaast kun je (tegen beter weten in?) samenwerken met Gargamel om het Smurfendorp te redden en zijn er genoeg grondstoffen te vinden en verbeterde Smurfomixen te maken. Het belooft in ieder geval een bomvol avontuur te worden.

Uit het persbericht:

In De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen gaan spelers met een team van Smurfen,

aangevoerd door knutselsmurf, op zoek naar de mysterieuze Groene Steen. Dit waardevolle

ingrediënt is essentieel voor Knutselsmurf om zijn nieuwste uitvinding, de SmurfoMix, aan de praat

te krijgen. Helaas is de Groene Steen in handen van de hebzuchtige Gargamel. Tijdens hun missie

om de Groene Steen uit zijn klauwen te heroveren, vindt er een plotselinge explosie plaats. Hierdoor

verspreiden zich scherven over het Vervloekte Land. Samen met het Smurfenteam moeten spelers

de verschillende fragmenten van de Groene Steen opsporen en samenvoegen voordat de wereld in

totale chaos stort.

Ga jij De Smurfen 2: De Gevangene van de Groene Steen in huis halen? Wat vond je van de eerste game uit de serie? Smurf er op los in de comments!