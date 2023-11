[Review] Dino Ranch – Ride to the Rescue – Alleen voor de allerkleinsten

Kan een 4-jarig kind dit zelfstandig spelen? Lees hier onze review!

Dino Ranch – Ride to the Rescue is sinds 12 oktober beschikbaar voor de Nintendo Switch. Tijdens Gamescom konden we de game alvast uitproberen en de ontwikkelaar liet toen weten dat Dino Ranch zo gemaakt is, dat jonge kinderen er zelf gemakkelijk mee aan de slag kunnen. Wij namen de proef op de som met een gastreview waarbij de game getest is rekening houdend met de doelgroep. Deze gastreview is geschreven door Richard Zwiers.

Passie voor gamen overbrengen

Al een tijdje probeer ik mijn passie voor gamen over te brengen aan mijn oudste zoontje van 4 jaar. Daarom heb ik dit jaar een Nintendo Switch aangeschaft, maar kwam ik er snel achter dat games als Super Mario Odyssey en Donkey Kong Country: Tropical Freeze nog veel te lastig zijn. Het is dan vaak zo dat hij meekijkt terwijl ik aan het spelen ben. Een volwaardige game waarbij hij zelf zou kunnen spelen had ik niet kunnen vinden, totdat Randy mij Dino Ranch: Ride to Rescue adviseerde. Het leek mij toen leuk om deze game te reviewen waarin de rollen zijn omgedraaid. Mijn zoontje speelt zelf terwijl ik mee kijk. Hieronder lees je hoe dit is gegaan.

Dino’s, dino’s en nog meer dino’s

Het zal geen verrassing zijn, dit spel draait allemaal om dino’s. Voor mijn zoontje al gelijk een goede eerste indruk. Het thema is eveneens duidelijk. Er is een boerderij waar allemaal kleine dino’s leven en je komt er gauw achter hoe het spel is opgebouwd. De speler kan in een soort cirkel lopen langs allerlei gebouwtjes op de ranch, waar allemaal kleine opdrachten te vinden zijn. Het viel mij gelijk op dat mijn zoontje het erg makkelijk navigeren vond. Door middel van duidelijke pijlen en grote symbolen snapte hij wat de bedoeling was.

De game brengt veel herkenning met zich mee voor kinderen die de gelijknamige televisieserie kijken. Veel bekende personages keren dan ook terug in de game. Zelf vond ik de animaties en het gebruik van kleuren echter wél iets tegenvallen. Natuurlijk is dit een spel gemaakt voor de allerkleinsten, maar iets meer aandacht hieraan had wat mij betreft wel gemogen. Verder oogt het spel vooral eenvoudig maar wel weer leuk voor kleine kinderen.

Activiteiten op de ranch

Het allerbelangrijkste onderdeel zijn natuurlijk de activiteiten op de ranch, oftewel hoe is de gameplay en kan mijn zoontje zonder mijn hulp dit spel doorspelen? Allereerst een aantal opdrachten of minigames uitgelegd. Zo is een van de games sporen volgen. De speler moet door middel van een spoor (een kleur of pootafdruk) de juiste route selecteren. Ook kun je gaan repareren op de ranch. Verschillende dingen op ranch, zoals een deur of een tractor, zijn kapot en het is de bedoeling dat de speler 4 of 5 losse onderdelen kiest die passen in het patroon. In het spel ‘vliegende dino volgen’ ga je omhoog en omlaag in de lucht waarbij obstakels vermeden worden en tegelijkertijd paarse eitjes verzameld worden.

Ook kun je dino’s vangen en voeren. Hier gaat het erom dat er op het juiste moment op A gedrukt wordt. Dan lopen er dino’s van links naar rechts door het scherm en als hij in het midden staat moet deze gevangen worden. Hetzelfde principe was met het voeren van een dino. Zodra zijn mond openstaat moest er eten in geschoten worden. Daarnaast kun je ook dino’s schoonmaken. Door te richten op de dino wordt deze met zeep ingesmeerd en uiteindelijk met water afgespoeld.

Een leuk element is dat er soms na het voltooien van een missie een dino ei gevonden wordt. Op dat moment ga je automatisch naar een broedplek waar het de bedoeling is om het eitje uit te laten komen. Dit bestaat uit 5 minigames zoals het verwarmen van het eitje en het zoeken naar een hartslag. Na het uit laten komen wordt deze dino verzameld op de ranch zodat je ze nog kan bekijken.

(Té) makkelijk?

Opvallend vond ik dat mijn zoontje geen enkele moeite had om deze spelletjes te spelen. Hij gaf aan de spellen leuk te vinden en daar gaat het natuurlijk om. Al denk ik wel dat dit spel te makkelijk gaat worden naarmate een kind 5 jaar is. Dan wordt er wel een beetje uitdaging gemist. Hierdoor wordt de doelgroep wel erg beperkt naar mijn mening. Een eventuele instelling om het spel wat uitdagender te maken en daardoor voor oudere kinderen interessant te houden had niet misstaan.

Conclusie

Met Dino Ranch – Ride to the Rescue is de ontwikkelaar er in elk geval in geslaagd een vermakelijk en begrijpelijk spel uit te brengen voor de allerkleinsten. Daar hangt echter wel een prijskaartje tegenover dat niet helemaal passend is. De game is voor €39,99 te krijgen en dat is het eerlijk gezegd niet waard. Het spel doet niet per se iets heel vernieuwends of speciaals, waardoor ik zo’n hoge prijs niet helemaal terecht vind. Het spel is erg simpel, wat logisch is gezien de doelgroep, maar niet helemaal bij de prijs past. Al bij al hebben wij lol gehad met het spelen van dit spel en heb ik eindelijk een game gevonden die hij zorgeloos en zelfstandig kan spelen.

+ Zeer geschikt voor kleine kinderen, makkelijk te begrijpen

+ En het is voor kleine kinderen nog écht leuk ook

+ Veel herkenning uit de gelijknamige serie

– Prijs niet in verhouding tot relatief eenvoudig spelletje

DN-score: 6,5