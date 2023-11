36e Grand Prix voor Tetris 99 staat in het teken van Super Mario RPG

Komend weekend kan je een Super Mario RPG-thema vrijspelen!

Eens in de zoveel tijd wordt er een Grand Prix in Tetris 99 gehouden. Inmiddels zijn er al 35 stuks achter de rug. De laatste vond afgelopen september plaats en stond in het teken van Xenoblade Chronicles 3. Ditmaal zal de 36e Grand Prix draaien om Super Mario RPG, wat mooi op tijd is voor de release van die game. Super Mario RPG komt namelijk op 17 november 2023 uit voor de Nintendo Switch. In Tetris 99 kan je tijdens deze Grand Prix een thema in het teken van Super Mario RPG vrijspelen. Daarvoor moet je 100 punten zien te behalen.

De Grand Prix vindt van vrijdag 10 november 2023 om 8:00 uur tot 14 november 2023 7:59 uur plaats. Tijdens die periode kan je potjes Tetris 99 spelen om de punten bij elkaar te sprokkelen. Ben jij van plan om dit thema vrij te spelen? Laat het ons weten in de reacties!