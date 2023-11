Aan gamen geen gebrek tijdens Heroes Dutch Comic Con

Wat zou een reden voor jou zijn om naar Dutch Comic Con te gaan?

Over iets minder dan twee weken vindt er weer een tof evenement plaats in Nederland. Na ons bezoek aan GameForce, komt nu Heroes Dutch Comic Con steeds dichterbij.

Alles komt hier samen

Waar GameForce, de naam zegt het al, vooral draaide om games is het bij Heroes Dutch Comic Con veel breder. Misschien ben je zelfs bang dat er niets te beleven valt op het gebied van gamen. Er is bijvoorbeeld aandacht voor cosplayers, voor kunstenaars en voor de Aziatische cultuur in het algemeen. Toch is een bezoek aan Dutch Comic Con zeker de moeite waard als je met andere gamers in contact wilt komen.

Nintendo heeft er bijvoorbeeld zijn eigen stand. Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd. Denk aan toernooien, het spelen van de nieuwste games en er vallen vaak ook leuke prijzen te winnen. Daarnaast hebben ook allerlei andere bedrijven hun eigen stand. Zo staat JBL Quantum er met allerlei games (in combinatie met hun koptelefoons) en kun je bij het ministerie van Defensie laten zien wat je in huis hebt. Speel bijvoorbeeld een potje Trackmania of Warzone. Er zijn veel plekken om te gamen, daarom heeft de organisatie hier zelfs een apart gebied voor aangewezen.

Kom jij ook op één van de dagen naar de Jaarbeurs in Utrecht? Wie weet zien we je daar!