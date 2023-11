First 4 Figures kondigt beeldje Banjo-Kazooie aan

Fans van Banjo-Kazooie, opgelet!

First 4 Figures heeft onlangs een nieuw beeldje bekendgemaakt van het iconsiche duo Banjo en Kazooie. Fans van de gamereeks zien wellicht dat het beeldje is gebaseerd op de intro: Banjo speelt vrolijk op zijn banjo en Kazooie zit in zijn rugzak terwijl hij de kazoo bespeelt. In één moment wordt de vrolijke toon van de games prachtig samengevat. Je wordt al blij als je ernaar kijkt.

Pre-orderen kan vanaf nu, en dat doe je op de officiële website van First 4 Figures. Op het moment van schrijven heb je nog 33 dagen de tijd om je bestelling te plaatsen. Het bedrijf biedt maar liefst 3 varianten van het Banjo-Kazooie-beeld. Naast de ‘standaard’ editie is er nog een Exclusive Edition met een volle en lege honingraat (in de game geven honingraten je meer leven). De Definitive Edition heeft deze ook, maar doet er nog een schepje bovenop met een zeer gedetailleerd voetstuk, inclusief Frog en Bottles, en een extra arm voor Banjo. Aan elke editie hangt natuurlijk een ander prijskaartje.

Eenmaal besteld wordt er wel iets van je geduld gevraagd, want naar verwachting worden de beeldjes in Q4 van 2024 pas verzonden. Maar dan heb je ook wel echt iets moois voor je gamekast!

Een mooie aanvulling op je gamecollectie

In deze video krijg je alvast een close-up van deze prachtige Duet-beeldjes:

Banjo-Kazooie is een 3D-platformer die voor het eerst eind jaren 90 werd uitgebracht door Nintendo, oorspronkelijk voor de Nintendo 64. Sinds vorig jaar is de game ook op de Switch te spelen, met een Switch Online-abonnement. Speel als de beer Banjo en de vogel Kazooie om Banjo’s zusje Tooty te redden uit de klauwen van de heks Gruntilda. Later zijn er nog enkele vervolggames gemaakt.

Ga jij een Banjo-Kazooie Duet-beeldje scoren? Heb je al een leuk plekje in gedachten? We horen het natuurlijk graag!