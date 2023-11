Nintendo heeft ruim 132 miljoen Switch-systemen verkocht

En ruim 1,13 miljard spellen!

Het is weer tijd voor wat verkoopcijfers. Nintendo heeft de financiële resultaten van de afgelopen 6 maanden bekendgemaakt en ze liegen er niet om. Zo heeft Nintendo het afgelopen halfjaar 6.840.000 Switch-systemen verkocht, wat het totaal nu op 132 miljoen systemen brengt. Als je dan bedenkt dat Nintendo de stekker trok uit de Wii U nadat die console op 13 miljoen verkochte systemen bleef steken, is dat behoorlijk indrukwekkend te noemen.

Bijna 4,7 miljoen van de verkochte Switch-systemen in de afgelopen 6 maanden waren OLED-modellen. Dat totaal zit nu op 19,7 miljoen verkochte systemen wereldwijd. Als de verkoop zo door blijft gaan, verwacht Nintendo voor maart 2024 (het eind van het fiscale jaar) totaal 150 miljoen Switches te hebben verkocht!

Software

Qua software gaat het ook goed met het bedrijf. Met ruim 97 miljoen verkochte titels het afgelopen halfjaar staat de totale teller nu op 1,13 miljard verkochte games. Ter vergelijking, de Wii U zou naar verluidt 103 miljoen games hebben verkocht in zijn totale levensduur. Het is vooral The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die voor grote aantallen heeft gezorgd, met 19,5 miljoen verkochte exemplaren. Niet onterecht, als je het ons vraagt.

Ook Pikmin 4 wordt specifiek genoemd. Gamers hebben massaal uitgekeken naar deze game die daarom ook 2,6 miljoen exemplaren heeft verkocht sinds de release in juli. Maar ook oudere games, blijven het goed doen. Want met zoveel verkochte Switch-systemen, daar moet natuurlijk wel Mario Kart 8 Deluxe op gespeeld worden. Er waren zeker 3,2 miljoen mensen die dat ook vonden, waardoor die totale teller op 57,01 miljoen is komen te staan.

The Super Mario Bros. Movie

We zagen het allemaal aankomen toen de film uitkwam, maar The Super Mario Bros. Movie verbrak record na record. Zo ook bij Nintendo zelf. Hun “Mobile and IP Related”-afdeling zag een stijging van 133.3%, met een totale omzet van 55 miljard yen (€342 miljoen) en het was vooral de film die alle lof krijgt hiervoor. Hoewel die omzetcijfers niet bekend zijn, weten we wel dat het bedrijf totaal een omzet heeft gehaald van 796,2 miljard yen (€ 4,9 miljard).

En dan is het jaar nog niet eens voorbij. De omzet van Super Mario Bros. Wonder en Detective Pikachu Returns is nog niet eens meegenomen met deze cijfers. En met releases als Super Mario RPG volgende week en de laatste DLC voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet in december lijkt de wind in de rug te staan van het Japanse bedrijf.

Mocht je het gemist hebben, Nintendo-president Shuntaro Furukawa heeft ook wat geruchten omtrent de Switch-opvolger ontkracht. Daar lees je hier meer over. Ben jij onder de indruk van deze cijfers? Laat het weten in de comments!