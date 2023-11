Nintendo kondigt een Live-Action film aan voor The legend of Zelda

The Lergend of Zelda is de volgende franchise van Nintendo die op het grote doek zal verschijnen!

Na het immense succes van The Super Mario Bros. Movie heeft Nintendo vandaag onthuld dat er een film aan komt voor The Legend of Zelda. In tegenstelling tot Mario zal The Legend of Zelda een live action behandeling krijgen.

De film heeft nog niet veel details, maar zal geproduceerd worden door Shigeru Miyamoto en Avi Arad. De eerste heeft voor de Nintendo-fans geen introductie nodig. Avi is echter bekend van veel superhelden films. Hij was onder andere betrokken bij Spider-Man: No Way Home en de Spiderverse films als producer. Een volledige lijst is hier te vinden.

De directie zal in handen zijn van Wes Ball, wie eerder ook aan onder andere The Maze Runner heeft gewerkt. De financiering is voor meer dan 50% gedaan door Nintendo en de rest door Sony Pictures Entertainment Inc. De distributie wordt door Sony gedaan zodra de film verschijnt.

Dit is een volgende stap van Nintendo om hun IP breder aan te pakken dan alleen met games. Hoewel het nog wel een tijd gaat duren voor we er wat van gaan zien, werken ze al jaren aan de film. Dit volgens een tweet van Nintendo met een bericht van Miyamoto.