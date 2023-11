Shuntaro Furukawa: Recente geruchten over opvolger Switch onjuist

Nintendo President Shuntaro Furukawa reageert op geruchten.

De laatste tijd gonst het van de geruchten rondom de opvolger van de Nintendo Switch. Zo kwam recentelijk nog het bericht voorbij dat Nintendo een patent heeft vastgelegd voor een handheld apparaat wat in twee delen kan worden gesplit. Volgens Nintendo President Shuntaro Furukawa zijn de geruchten van de laatste tijd echter niet juist. Ondanks dat hij zich niet specifiek uitsprak over Nintendo’s volgende console, zei hij tijdens het bespreken van de financiële resultaten: “The rumors online that appear to be public information are not accurate.”

Zo noemde Furukawa specifiek de geruchten naar aanleiding van een onlangs geregistreerd patent over een uit elkaar haalbare handheld. Furukawa benadrukte dat het vastleggen van zo’n patent gewoon openbaar door iedereen te vinden is, en dat zoiets niet betekent dat iets ook wordt uitgebracht. Daar heeft Furukawa overigens wel een punt. Dergelijke zaken zijn vaak veel minder spannend dan het lijkt. Verder haalde hij zaken aan als het feit dat bepaalde ontwikkelaars vorig jaar al zijn geïnformeerd over de Switch 2 én dat deze getoond zou zijn afgelopen zomer en de informatie die hieruit voortvloeide.

Voor nu zullen we rustig moeten afwachten tot Nintendo zelf informatie deelt over de opvolger van de Switch. Tot die tijd zal de geruchtenmolen ongetwijfeld volop blijven draaien.