Sympathy Kiss verschijnt op 27 februari 2024

Sympathy Kiss is een otome-game vol slice-of-life-momenten.

Eerder dit jaar kondigde Idea Factory International Sympathy Kiss aan voor het Westen. Deze otome-game verscheen al eerder in Japan, maar zonder de Engelse taaloptie. Zojuist is bekendgemaakt wanneer de game in het Westen zal verschijnen. Otome-fans kunnen alvast uit gaan kijken naar 27 februari 2024, wat dan verschijnt Sympathy Kiss zowel digitaal als fysiek. Voor de fysieke versie zijn er drie verschillende opties: Day One Edition, Necklace Edition en Limited Edition.

De Day One Edition bevat een dubbelzijdige A2-poster, 6 ansichtkaarten, Estadio Tulip Scarf en een omkeerbare coverart in een mooie Collector’s Box. De Necklace Edition bevat hetzelfde als de Day One Edition, maar heeft daarnaast ook nog een prachtige ketting in de doos zitten. De Limited Edition doet het net weer anders. Deze heeft het volgende in een Collector’s Box: een Official Hardcover Art Book, Audio Drama & Official Soundtrack, Company Travel Tumbler, Estadio Stationary Set en omkeerbare coverart. Deze zullen binnenkort te koop zijn via de IFI European Online Store.

Sympathy Kiss speelt zich af op het werk met vele slice-of-life-momenten. Je speelt als Akari Amasawa die werkt voor het bedrijf Estario. Ze krijgt als opdracht om nieuw leven in de app Estarci te blazen. Echter zal de app binnen zes maanden gestopt worden als er geen verandering in het succes komt. Veel passie heb je niet voor de opdracht, maar wie weet vind je het wel op een andere plek op de werkvloer. Er zijn namelijk zes personages waarmee je een romance aan kan gaan.

Op de officiële site van de game kan je meer informatie vinden over de game. Hoe lijkt jou Sympathy Kiss? Laat het ons weten in de reacties!