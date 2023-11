Verkoop Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! stopt

Per 30 november 2023 om 00:00 uur verdwijnt deze game uit de Nintendo eShop!

Bandai Namco heeft niet zo leuk nieuws gedeeld omtrent Taiko no Tatsujin. In 2018 verscheen Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! voor de Nintendo Switch. Maar vanaf 30 november 2023 om 00:00 uur zal de game niet meer te koop zijn. DLC’s daarentegen zullen ook daarna nog te koop blijven. Het gaat dus puur om de basisgame die per die datum uit de digitale schappen verdwijnt.

Mocht je de game nog snel willen aanschaffen, dan kan je hem in de eShop voor €59,99 krijgen. Of er nog een laatste uitverkoop gaat komen, is onbekend. Naast digitaal is de game ook fysiek te koop.

Taiko no Tatsujin is een drumspel waarin je op de maat de noten moet raken. Dat gaat gepaard met een hoop spektakel. Naast Drum ‘n’ Fun! zijn ook Rhythm Festival en Rhythmic Adventure Pack op de Switch verschenen.

Heb jij eerder een Taiko no Tatsujin-spel gespeeld? Zo ja, wat vond je ervan? Laat het ons weten in de reacties!