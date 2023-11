[Prijsvraag] Win een fysiek exemplaar van Super Mario RPG!

Lees hier hoe je mee kan doen en maak kans!

De release van Super Mario RPG in Europa is er een met hindernissen geweest. In 1996 verscheen de klassieker voor het eerst, maar Europa werd overgeslagen. Pas in 2008 kwam de game ook hier beschikbaar via Virtual Console op de Wii. En nu vijftien jaar later kunnen Switch-bezitters vanaf 17 november 2023 met een opgepoetste versie aan de slag. In samenwerking met Nintendo Nederland mogen wij één fysiek exemplaar van Super Mario RPG weggeven. Wat je moet doen om kans te maken, lees je hieronder.

Super Mario RPG staat bekend om de vele originele personages. Zo heb je Geno en de vijand Croco. Wij zijn benieuwd naar welk personage je het meeste uitkijkt om te zien in de game. Bijvoorbeeld omdat je er goede herinneringen aan hebt of omdat je dat personage een gaaf ontwerp vindt hebben. Mocht je de game nog nooit gespeeld hebben, dan kan je op de Nintendo-site wat verschillende personages bekijken ter inspiratie.

Om kans te maken moet je onder dit artikel een reactie achterlaten waarin je antwoord geeft op de volgende vraag. De vraag luidt: Naar welk personage in Super Mario RPG kijk je het meeste uit en waarom? Meedoen kan tot dinsdag 14 november 2023 om 12:00 uur en geen minuut later. Daarvoor is wel een Daily Nintendo-account benodigd. Als je die nog niet hebt, kun je hem hier gemakkelijk en gratis aanmaken. De winnaar maken we op dinsdag 14 november 2023 om 14:00 uur bekend. We streven ernaar dat de winnaar hem zo snel mogelijk op of na de release in huis heeft.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Iedereen mag slechts een keer meedoen. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden per post toegestuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.