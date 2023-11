Splatfest rond begroetingen aangekondigd voor Splatoon 3

Ben jij fan van een handdruk, boks of knuffel?

Het laatste Splatfest zit nog vers in ons geheugen en de volgende staat alweer voor de deur. Nintendo Nederland heeft op X bekendgemaakt dat we in het weekend van 18 november het volgende Splatfest kunnen verwachten. Dit Splatfest zal draaien om begroetingen en welke daarvan favoriet is onder de Inklings en Octolings. Er is keuze tussen de teams Handdruk, Boks en Knuffel. Dit zal een lastige keuze worden voor de spelers, maar binnenkort weten we welke begroeting het meest geliefd is.

Het Splatfest vindt dus plaats van zaterdag 18 november 2023 om 01:00 uur tot maandag 20 november 2023 om 00:59 uur. Zoals gebruikelijk kan je vanaf een week ervoor al je team kiezen en prijsschelpen gaan verzamelen. Daarnaast zal op de Discord-server van Daily Nintendo samen gespeeld worden tijdens dit Splatfest. Ben je nog geen lid daarvan, maar wil je wel meespelen? Klik dan snel op deze link en praat en speel gezellig mee op de server!

Voor welk team ben jij van plan om te verven? Laat het ons weten in de reacties!