Super Mario Bros. Wonder is de snelstverkopende Mario ooit

Wowie-zowie!

We hadden het gisteren al over de halfjaarcijfers van Nintendo, maar één game ontbrak voor een groot deel uit dat rapport: Super Mario Bros. Wonder. Niet zo gek natuurlijk, want die game kwam uit in oktober, terwijl het rapport tot en met september van dit jaar ging. Maar toch noemt Nintendo de game om de voorspellingen van de komende periode aan te kaarten. Super Mario Bros. Wonder heeft namelijk een interessant record verbroken (dankjewel Nintendo Life!).

Super Mario Bros. Wonder is volgens Nintendo de snelstverkopende Mario ooit! Dat is nogal een statement, maar met 4,3 miljoen exemplaren in de eerste 2 weken zou dat best waar kunnen zijn. We hebben geen officiële cijfers, maar naar verluidt heeft Super Mario Odyssey in de eerste week zo’n 2 miljoen exemplaren verkocht.

Wat vooral bijzonder is, is dat Super Mario Bros. Wonder op een hoop vlakken afwijkt van de traditionele Mario-formule. Zo had de game al geen harde deadline en kreeg het ontwikkelteam behoorlijk wat vrijheid met de game. Betekent dit dat Nintendo wat losser wordt met hun belangrijkste franchises? Het leverde in ieder geval een meer dan geslaagde game op. En gezien de aankondiging van de live-action Zelda-film gisteren, lijkt Nintendo ook wat meer risico’s te durven nemen.

Twijfel je nog of Super Mario Bros. Wonder iets voor jou is? Check dan de trailer nog een keer: