Alle aanpassingen in de Mario Kart 8 Deluxe versie 3.0.0-patch zijn bekend

En er zitten een paar belangrijke veranderingen in.

Het heeft een hele tijd geduurd, maar ruim 6 jaar na de release (9 als je vanaf de Wii U-versie rekent) is Super Mario Kart 8 Deluxe eindelijk compleet. Met de zesde wave van de Booster Course Pass (Uitbreidingspas) kunnen fans genieten van 48 extra banen die niet in de basis-game zaten. En nu die laatste update eindelijk binnen is, zo ook een nieuwe patch.

Door Mario Kart 8 Deluxe te updaten, ook als je de Booster Course Pass niet hebt, breng je de game naar versie 3.0.0. En dit neemt een hoop verbeteringen met zich mee. Een aantal waren we al van op de hoogte, zoals de nieuwe muziekspeler en Mii-outfits, maar er is nog veel meer aan het spel toegevoegd. De veranderingen zijn te vinden op de support-site van Nintendo (gespot door Shack News), maar we zullen een aantal belangrijke veranderingen hier opnoemen:

Spelers die geen vrienden hebben geregistreerd, kunnen nu ook een online-kamer aanmaken. Hier kunnen niet-vrienden nu aan meedoen als ze de juiste Kamer-ID hebben

Een aantal personages en voertuigen blijven nu iets langer onschadelijk na een aanval

Je kunt geen sterke items meer krijgen door achteruit een item-box in te rijden of als je twee keer door dezelfde item-box rijdt

De ‘hersteltijd’ van een item-box is iets korter gemaakt

Er is een kleinere kans om een gespiegelde race of 200CC-race te krijgen in de online modi ‘Wereldwijd’ en ‘Regionaal’

De credits zijn geüpdatet met de staff die aan de Booster Course Pass heeft gewerkt

Los van dat kun je door verschillende amiibo te scannen, nieuwe outfits krijgen voor je Mii-personages. En er zijn natuurlijk wat kleine bugjes gladgestreken.

Ben jij helemaal blij dat Mario Kart 8 Deluxe zo’n grote uitbreiding heeft gekregen met de Booster Course Pass? Laat het weten in de comments!