Er zijn gameplaybeelden van Hogwarts Legacy op de Nintendo Switch verschenen

En de gameplay lijkt er nog redelijk goed uit te zien ook!

Binnenkort kunnen Switch-bezitters, na maanden gewacht te moeten hebben, op 14 november eindelijk ook aan de slag met het spel Hogwarts Legacy. Eerder werden er al schermafbeeldingen vrijgegeven, maar nu zijn er ook wat bewegende beelden op het internet verschenen. X-gebruiker Jose Morales Ros heeft namelijk gameplaybeelden met de hele wereld gedeeld. Op het eerste oog lijkt de game best goed te draaien en ziet het er ook nog eens redelijk uit. Ben je benieuwd hoe Hogwarts Legacy eruitziet op de Nintendo Switch? Neem dan een kijkje naar het bericht onderaan dit artikel!

Hogwarts Legacy is een actie-RPG, die zich afspeelt in de open wereld van Harry Potter. In het spel ervaar je Zweinstein in het jaar 1800, waar je vrienden maakt met de mede scholieren. Verder kun je in deze game allerlei bekende gebieden al Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken, maar natuurlijk staat ook de volledige Zweinstein-ervaring op je te wachten. Je dient uiteraard een huis te kiezen, al is het ook mogelijk om Fabeldieren te verzorgen en lessen te volgen van bekende en onbekende tovenaars. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins. Gaat het jou lukken om een goede tovenaar te worden door allerlei spreuken te leren en drankjes te brouwen?