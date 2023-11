FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time verschijnt waarschijnlijk pas volgend jaar

Het lijkt erop dat het spel dit jaar niet meer gaat verschijnen.

Begin dit jaar kregen we tijdens de Level-5 Vision-presentatie meer te horen over FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Toen werd onder andere bekendgemaakt dat de game dit jaar zou verschijnen op Nintendo’s hybride console. Echter blijft het wel heel erg stil rondom dit nieuwste Fantasy Life-spel. Recentelijk heeft Ryokutya2089 een Japanse reclame ontdekt, die zou laten zien dat deze titel pas in 2024 zal verschijnen. Level-5 heeft hier tot nu toe zelf nog niks over gezegd, maar het zou kunnen dat we op 28 oktober meer informatie krijgen over de releaseperiode. Dan viert Level-5 namelijk hun 25-jarig bestaan en krijgen we meer informatie over hun games.

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw dorp zo mooi maken als jij maar wilt.