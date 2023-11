Gameplaytrailer(s) voor Tavern Talk

Ontdek hoe deze visual novel eruitziet.

Er is een nieuwe gameplaytrailer beschikbaar voor Tavern Talk. Enkele weken geleden kwam deze indiegame al een keer langs op deze website, omdat toen werd aangekondigd dat het op D&D geïnspireerde avontuur naar de Nintendo Switch zou komen. Hoewel er niets nieuws bekend is over een releasedatum, kunnen we wel al een blik werpen op de gameplay. Sterker nog, dit is alweer de tweede gameplaytrailer die uit is. We plaatsen ze hier dus gewoon allebei. Meer content, yay! De eerste trailer focust puur op de gameplay, maar in de tweede doet de herbergier – jij dus – haar verhaal.

Tavern Talk is een visual novel, dus veel actie hoef je in deze game niet te verwachten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je snel zult vervelen: het ziet eruit als een heerlijke zen-game. We krijgen in deze gameplaytrailers alvast een indruk van wat ons te wachten staat. Als waard in Asteria help je een diverse selectie herbergbezoekers en avonturiers door naar hun verhalen te luisteren, ze te helpen met quests en magische drankjes voor je te brouwen. We zien dat je verschillende keuzes kunt maken tijdens dialogen en ook het maken van de drankjes ziet er geinig uit.

Bekijk ook eens ons eerdere artikel over deze betoverende game. Hier is ook meteen de aankondigingstrailer te bekijken. Overigens is de Kickstarter-campagne voor Tavern Talk nog steeds actief. Hoewel het beoogde doel binnen één dag al was behaald, is doneren nog steeds mogelijk.