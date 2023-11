DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince krijgt overzichtstrailer

Kruip in de huid van Psaro en laat monsters andere monsters voor je verslaan!

Op 1 december kunnen Switch-bezitters weer aan de slag met een nieuw Dragon Quest-spel, genaamd DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince. De release van de game van uitgever Square Enix komt dus alsmaar dichterbij en daarom is het tijd voor een overzichtstrailer. Gelukkig heeft het officiële YouTube-kanaal van Nintendo of America deze vanmiddag geplaatst. Mocht je deze gameplaytrailer graag willen zien, neem dan vooral een kijkje naar de video onderaan dit artikel.

De normale versie van DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince gaat voor een bedrag van €59,99 over de toonbank. Echter is er ook een Digital Deluxe Edition beschikbaar voor €85,99. Bij deze speciale editie krijg je verschillende extra’s, waaronder nieuw speltypes. Mocht je nog twijfelen of deze titel iets voor jou is, probeer dan zeker de gratis demoversie van het spel uit. Deze is gratis te downloaden in de Nintendo eShop. De standaard versie van dit Dragon Quest-spel neemt 4,2 gigabyte in beslag als je de game in de eShop aanschaft.

Hoe kan prins Psaro monsters verslaan?

In DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince kruip je in de huid van Psaro. Deze prins kan zelf geen schade aan monsters toebrengen omdat hij is vervloekt. Daardoor is hij gedoemd te leven als een zogenaamde Monster Wrangler. Monster Wranglers vangen de monsters die ze tegenkomen en laten vervolgens de gevangen monsters voor zich strijden. Dit gebeurt allemaal in de wereld van Nadiria, waar regelmatig nieuwe gebieden te zijn ontdekken doordat de seizoenen kunnen veranderen. Uiteraard zijn er dus ook verschillende seizoensgebonden monsters in de wereld te vinden.