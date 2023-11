Eerste gameplaybeelden in nieuwe trailer Resistor

Er zijn nieuwe beelden verschenen van deze game met een unieke mix van genres!

Afgelopen zomer werd tijdens de Summer Game Fest Resistor aangekondigd, een Race-RPG. De game moet een unieke mix worden tussen racen, combat en een groots verhaal waarin de speler een open wereld moet ontdekken. Benieuw hoe dat eruit moet zien? PQube heeft vandaag een trailer online gezet waarin wat nieuwe gameplaybeelden worden laten zien. Deze trailer kun je hieronder bekijken. Het is helaas nog altijd onbekend wanneer de game naar de Switch komt.

Resistor is een verhaal gedreven Race-RPG met een open wereld en races die zich focussen op stunts en combat. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2060. De wereld is allang zichzelf niet meer, regeringen zijn gevallen en enorme steden beheerst door mega-coöperaties zijn plekken waar mensen in luxe leven, terwijl buiten hun muren iedereen moeite moet doen om in leven te blijven. Omdat bedrijven het imago van “competitief maar vriendelijk” proberen te behouden zijn er elk jaar een aantal hoge-snelheid-en-flink-dodelijke-races georganiseerd door één van die bedrijven. Iedereen mag hieraan mee doen en de ultieme prijs is een beter leven in één van de steden. Jij speelt Aster, wiens moeder dringende zorg nodig heeft waar alleen mensen in de steden toegang tot hebben. Er zit dan ook niets anders op om mee te doen en te proberen die prijs te pakken.