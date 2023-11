Level-5 kondigt releasedata aan in Vision-stream op 29 november

Kunnen we Decapolice inderdaad dit jaar nog verwachten?

Level-5, bekend van onder andere Professor Layton, houdt op 29 november een nieuwe aankondigingsstream genaamd VISION 2023 II. In maart trakteerde Level-5 ons ook al op een VISION-stream, waarin we voorproefjes kregen van de vijf games die op de planning staan: Professor Layton and the New World of Steam, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Decapolice, Megaton Musashi: Wired en Inazuma Eleven: Victory Road. Enthousiast over een of meer van deze games? Dan mag je VISION 2023 II niet missen!

Als je de website van Level-5 mag geloven, onthult deze stream opnieuw meer over de geplande games. En ook niet geheel onbelangrijk: daarnaast zullen ze ook de releasedata aankondigen! Dat belooft veel goeds, want Decapolice, Megaton Musashi: Wired en Inazuma Eleven: Victory Road stonden oorspronkelijk voor 2023 op de planning. Als alles volgens plan loopt, kun je die dus alvast op je verlanglijstje zetten.

VISION 2023 II begint op 29 november om 21.00 JST, wat voor de Benelux inhoudt dat het om 13.00 begint. Heb je de VISION-stream uit maart gemist? Kijk hem hieronder, dan ben je weer helemaal bij! Naar welke game kijk jij het meeste uit?