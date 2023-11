Kingdom Come: Deliverance nog steeds onderweg naar de Switch

Verschijnt de game volgend jaar dan eindelijk voor de Switch?

KIngdom Come Deliverance heeft nogal een geschiedenis. Deze middeleeuwse RPG verscheen in 2018 op steam, en al snel verschenen er geruchten dat de game ook naar de Switch zou komen. Die geruchten bereikten hun hoogtepunt in 2021, waar de game eerst een releasedatum kreeg die later weer werd ingetrokken. De ontwikkelaar zei toen nog dat de game niet naar de Switch zou komen maar werd een maand later toch aangekondigd. Dat was alleen wel in 2021. Sindsdien hebben we niet veel meer van de titel vernomen, maar hij lijkt nog steeds onderweg te zijn.

Eerder deze week verscheen namelijk weer een vermelding van de game, dit keer op Amazon. Het gebruikte onderstaande boxart en had zelfs een paar screenshots, die alleen wel van de PC bleken te zijn. Ook stond er kort een releasedatum te lezen (16 februari) maar die verdween later weer. Het is momenteel dan ook onduidelijk of deze vermelding klopt en/of wanneer de game uitkomt. Maar het geeft hoop dat de game nog steeds onderweg is. Het zou dus best kunnen dat de game in 2024 eindelijk naar de Switch komt. Het zou hier dan gaan om de Royal Edition, welke bestaat uit de basis game en alle uitbreidingen.