[Review] Fashion Dreamer – Een simpele droom

In Fashion Dreamer laat je je innerlijke fashionista los. Maar of dat uit in een leuke game? Je leest het hier.

Begin dit jaar werd Fashion Dreamer aangekondigd, een fashion-game van dezelfde mensen van Style Boutique voor de 3DS. Ik heb die game nooit gespeeld, maar wat ik ervan weet is dat de drie delen uit deze franchise min of meer cult classics zijn. In deze games draaide het om het opbouwen van je eigen merk en kledingwinkel, maar later kon je daarin ook losgaan op make-up, nagels of gewoon een kopje koffie met je klanten doen. In zijn kern draaide het echter om de kleding en dat gedeelte zat, zover ik heb gehoord, altijd verdraaid goed in elkaar.

Fashion Dreamer is niet een direct vervolg op de Style Boutique-serie, al is het duidelijk dat ze hen kennis van kleren wel hebben meegenomen voor Fashion Dreamer. Het probleem is alleen wel dat het daar ook ophoudt. Het is namelijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Begrijp me niet verkeerd, hij is vreemd verslavend. Maar als je gaat kijken naar de inhoud is het eigenlijk gewoon een dress-up game. Het is een stuk magerder dan zijn spirituele voorgangers en het is dan ook zeer de vraag of dit voor langere tijd leuk kan blijven.

Digitale influencer

Het idee achter Fashion Dreamer is dat je een digitale influencer bent. De game speelt zich af op Cocoons, een soort van digitale hubs waar avatars van mensen rondhangen. Sommige zijn van de game zelf, maar als je online speelt zul je snel avatars van andere echte personen tegenkomen. Nu kun je een paar dingen met die avatars doen. Je kunt hun kleding en look bekijken of je kunt ze een look-it aanbieden. Een look-it is niets anders dan een make-over waarbij de vrije keuze hebt om hun avatar aan te kleden. Nouja, vrij… iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl, en als je de maximale punten eruit wilt halen zul je met wat kleine dingetjes rekening moeten houden, zoals bijvoorbeeld een stijl, kleur of kledingstuk. Aan het eind wordt je beoordeeld en krijg je een aantal beloningen.

Alles draait om de kleding

De kleding die je hiervoor gebruikt kun je verzamelen door een soort van digitale bibliotheek op te bouwen. Dit klinkt misschien interessant maar is daadwerkelijk het simpelste onderdeel van de game. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is het kledingstuk te liken. Yup. Goed, in een digitale wereld is het natuurlijk super simpel om dingen te kopiëren, dus misschien dat er daardoor is gekozen om het op deze manier te doen. Vind een avatar met een kledingstuk die je leuk vind, like het en hoppa, het zit ook in je eigen opgebouwde bibliotheek.

Vind je dit echter te simpel dan kun je er ook voor kiezen om zelf kleding te maken. Nouja, maken. In-game ben je als echte influencer natuurlijk bezig je eigen brand te bouwen. Om dat te doen kun je kledingstukken uitzoeken en deze ietwat aanpassen om ze dan aan je bibliotheek toe te voegen. Maar alhoewel dat best grappig klinkt, is het enige wat je kunt aanpassen de kleur. Soms komt dat best goed uit (stel dat je echt heel graag dat ene kledingstuk in die bepaalde kleur wilt), maar verder voelt het vooral als een vreemde manier om meer kleurencombinaties toe te voegen. Gebruik je deze gemaakte kleren daarna in look-its of op je eigen avatar, dan zal de rest van de wereld ze ook zien. In dat geval kunnen mensen die ook liken, waar je ook beloningen voor krijgt.

Allemaal kleine dingen om te doen

Verder zitten er nog een aantal functies in de game, al zijn deze niet zo uitgebreid als het daadwerkelijke look-it gedeelte. Zo heb je een showroom die je kunt vullen met meubels en mannequins om outfits te showen, heb je een drone die op elk moment toffe selfies kunt maken (maar je kunt er ook voor naar een photobooth), kun je bingo spelen voor meer e-points (daarover zo meer), is er een gacha-machine om kleding te winnen en is er een plek waar de huidige “trends” worden bijgehouden. Hier kun je zien welke kledingstukken men momenteel veel gebruikt en krijg je een idee van wat voor soort kleding en kleur momenteel het meeste punten oplevert. En als laatste is er nog een machine aanwezig waarmee je props kunt kopen om te gebruiken in je selfies.

Magere uitwerking

Het probleem is dat dit allemaal vooral heel magertjes is uitgewerkt. Avatars genoeg, maar naast het feit dat ze één of twee dingen zeggen hebben ze bijvoorbeeld al geen persoonlijkheid. En het is leuk om de stijlen van echte mensen te zien en te liken, maar verder kun je daar ook niet echt interactie mee uitoefenen. Daarnaast zal nooit iemand zeggen dat hun outfit niet staan, hoogstens komt er een #Unexpected onder de foto te staan. (Ohja, je maakt ook foto’s om op de in-game versie van Instagram te zetten, we moeten natuurlijk wel likes en followers verzamelen.)

Veel verschillende currency

De beloningen die je krijgt zijn wel vreemd gefragmenteerd. De kledingstukken om aan te passen bijvoorbeeld. Als je via de gacha een kledingstuk hebt gekregen, kun je hem gratis veranderen en aan je brand toevoegen. Zoek je iets anders dan zul je dat moeten unlocken met een “creative key”, keys die je op bepaalde mijlpalen van je influencer-reis krijgt. Dat betekent alleen niet dat je het kledingstuk daadwerkelijk hebt, om hem te mogen aanpassen moet je dan weer e-points betalen. Nu krijg je die praktisch overal bij, als is de verdeling wel wat vreemd. Door het maken van een look-it krijg je er bijvoorbeeld 300, als iemand online je outfit mooi vindt, krijg je er 10,000.

Deze e-points gebruik je trouwens ook om items voor je showroom te kopen, maar om die vrij te spelen heb je geen creative keys nodig, maar een bepaald brand level. Die je dus weer krijgt door zelf kledingstukken te maken. En last but not least zul je de props moeten betalen met muntjes…en waar je die van krijgt is me vooralsnog nog een raadsel.

Maar ook de kledingstukken voelen na een tijdje spelen wat magertjes aan. De meest gangbare heb je op een gegeven moment wel gezien, en het zijn vooral de kleuren die de variatie bieden. Ook zonde, naast brillen en oorbellen zijn er niet echt veel accessoires aanwezig. Waar zijn de riemen, sjalen, tassen? Daarnaast lijken de avatars extreem veel op elkaar. Er zijn genoeg haarstijlen en huidskleuren om uit te zoeken, maar de bouw van iedere avatar is vrijwel hetzelfde.

Waarom doe je het eigenlijk?

Het grootste probleem is echter dat er niet echt iets is om naartoe te werken. Er zit gewoon bijna geen gameplay in. Het verhogen van je influencer rank, het verhogen van de relatie met de avatars, waarom zou je? De avatars hebben geen persoonlijkheid, komen hoogtens met een iets moeilijkere uitdaging. Meer kleding is vooral dat, meer kleding. Je kunt geen favoriete outfits opslaan (behalve dan op die mannequins) of een zeer specifieke selfie delen met het publiek. Dus wat mensen van je zien en liken is vooral toeval. Er is niets te verdienen en niet veel te doen naast het ontwerpen van outfits voor jan en alleman. Het voelt bijna meer aan als een sociaal experiment dan als een daadwerkelijke game.

En toch….

En toch. Er zit iets verslavends aan de game. Het heeft iets rustgevends, het proberen te stijlen van avatars met de minimale richtlijnen die je krijgt. Er zit misschien geen spelmechaniek achter het verkrijgen van kleren, maar daardoor levert het ook geen stress op. Je loopt gewoon rond, strooit met stijlen en bent daarna bezig de outfits van andere net wat leuker te maken. Speel je online, dan krijg je ook nog te zien wat andere mensen jou aandoen, en daarmee kun je doen wat je wilt. Daarnaast komen er nog veranderingen aan. Er staan al twee nieuwe waves met content gepland, één voor december en één voor januari. Naast nieuwe kledingstukken beloven deze ook “nieuwe manieren van spelen” toe te voegen. Ik ben in ieder geval voorzichtig benieuwd.

Conclusie

Fashion Dreamer is een vreemde game, als je het dat al kan noemen. Met honderden kledingstukken in duizenden verschillende kleurencombinaties kun je heerlijk je innerlijke fashionista laten losgaan, maar veel meer dan dat is het niet. Alle extra dingen zijn er vooral om je een beetje het idee te geven dat er toch een game achter schuilgaat, maar het doet allemaal net niets. Toch zou ik hem niet meteen afschrijven. De game heeft iets rustgevends en verslavends, en als je tevreden kan zijn met simpelweg je creativiteit loslaten kun je hier best een leuke game aan overhouden. Ik zou alleen wel wachten tot de game in de aanbieding is. De volle mep (€49,99) is het het gewoon echt niet waard.

+ Veel verschillende soorten kleding in echt honderden kleuren

+ Weinig stress, je hoeft je nergens echt zogen om te maken, het gaat hier om de creativiteit

– Erg losse definitie van een game, want er zit nauwelijks een doel in of ergens om naartoe te werken

– Teveel verschillende soorten currency, voelt aan alsof het express uitgebreid is om te doen alsof het belangrijk is

– Vreemde distributie van beloningen, sommige geven veel meer dan andere

– Personages missen persoonlijkheid, enige doel is het daadwerkelijke verkleden

DN-score: 5,5