Risk of Rain Returns: de terugkeer van een roguelike

Bekijk de nieuwe launchtrailer.

De roguelike Risk of Rain keert terug in de vorm van Risk of Rain Returns! Net na de tiende verjaardag van de originele game brengt ontwikkelaar Hopoo Games de titel opnieuw uit in een nieuw jasje. De gametechnologie heeft het afgelopen decennium niet stilgestaan, en dat is in deze nieuwe uitgave te zien.

Risk of Rain Returns is een vernieuwde versie van een roguelike game waarin jij als een van de 25 Survivors speelt, elk met hun unieke abilities. Jij moet vechten voor je leven op Petrichor V, een planeet overspoeld wordt door allerlei wezens en monsters (leuk feitje, petrichor is – ook in het nederlands – de geur van regen). Vecht tegen vijanden, verzamel loot, en word elke run sterker en sterker. Van sommige items ga je bijvoorbeeld hoger springen, maar van andere geven je aanvallen meer power met zinderende muziek.

Deze remake lijkt alles te hebben wat het origineel zo leuk maakte, plus de nodige verbeteringen. Zo kun je nu ook skills wisselen, wat een populaire feature uit Risk of Rain 2 is. Je houdt de variatie er dus lekker in terwijl je vijand na vijand te lijf gaat! Ook zijn er nu meer Survivors om uit te kiezen en heeft ook de multiplayerfunctie een uitgebreide upgrade gekregen. Speel dit avontuur in je eentje of met maximaal vier vrienden, online of samen op de bank.

De game is inmiddels verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, en je telt er € 14,99 voor neer. Ook het origineel is nog verkrijgbaar, evenals de opvolger Risk of Rain 2. Deze release wordt natuurlijk gevierd met een nieuwe launchtrailer. Hij is hieronder te bekijken.

Heb jij het origineel gespeeld? Wie gaat de remake uitproberen? Laat het ons weten in de reacties.