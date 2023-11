Video toont Switch gameplaybeelden Salt & Sacrifice

Ga bezeten magiërs te lijf in deze intense 2D soulslike.

Het volgende deel in de Salt &- franchise is hier! Salt & Sacrifice verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch, en voor iedereen die zich afvraagt hoe dat eruit ziet hebben we goed nieuws. Youtubekanaal Handheld Players heeft namelijk een gameplayvideo online gezet vol beelden van deze nieuwe 2D soulslike. De video, die je hieronder kunt bekijken, laat zo’n half uur aan materiaal zien. De game is nu te koop in de Switch eShop voor €19,49.

Salt & Sacrifice is een 2D soulslike welke zich afspeelt in het Altarstone Kingdom. Bezeten magiërs maken hier de dienst uit en terroriseren het land met verschrikkelijke elementale verschijningen. Te midden van deze chaos verschijnt echter een groep onwaarschijnlijke helden. “Marked Inquisitors zijn in de steek gelaten verloren zielen, welke de taak hebben gekregen om deze groep magiërs te vernietigen als een soort van boetedoening. Neem de rol aan van zo’n Marked Inquisitor en kies daarbij één van de acht character classes. Vernietig de magiërs om vreemde soorten vlees en botten te verzamelen, welke je omzet naar wapen en armor sets. Creëer je eigen build en herstel het koninkrijk.