Nieuwe launchtrailer What The Duck

Release the Quaken!

What The Duck is nu te spelen op de Nintendo Switch. Nog niet zo lang geleden werd de game aangekondigd voor deze console. Als kerst op de taart is er een nieuwe releasetrailer uitgebracht door uitgever Untold Tales en ontwikkelaar Seize Studios. Als je de game nog niet hebt aangeschaft, krijg je in deze video alvast een indruk van de gameplay in deze titel. Je bekijkt hem hieronder:

We zien dat de deze action-adventure-RPG alle kanten opgaat, van platforming-sessies tot knokpartijen en minigames. Je speelt in zeven unieke gebieden vol quests, vijanden en natuurlijk de nodige puzzels en geheimen om te ontdekken. Dit doe je allemaal met je trouwe, grappige spirit animal aan je zijde: een eend. Oké, het is misschien geen stoere tijger of intimiderende draak, maar jouw gevederde vriend heeft een heel eigen skillset die jou tijdens je avontuur zal helpen. En wat we ook zien: je kunt ook als je spirit animal spelen, en dit zal ook wel moeten om bepaalde puzzels op te lossen en gebieden te bereiken waar je zelf niet bij komt. Waren eenden in het echt maar zo behulpzaam.

Wil je er na het zien van de trailer ook op uit trekken met een eend als trouwe metgezel? What The Duck is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop.