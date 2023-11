[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 46

Met deze week een aantal grote titels!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Hogwarts Legacy

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 14 november 2023

Het heeft even geduurd, maar vanaf deze week is Hogwarts Legacy ook beschikbaar op de Switch! Hogwarts Legacy is een actie-RPG, die zich afspeelt in de open wereld van Harry Potter. In het spel ervaar je Zweinstein in het jaar 1800, waar je vrienden maakt met de mede scholieren. Kies een huis, volg lessen, verzorg fabeldieren en ontmoet bekende en onbekende tovenaars uit de wereld van Harry Potter. Maar de game beperkt zich niet alleen tot Zweinstein, ook kun je allerlei bekende gebieden zoals Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins. Gaat het jou lukken om een goede tovenaar te worden?

Super Mario RPG

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 17 november 2023

De release van Super Mario RPG in Europa is er een met hindernissen geweest. In 1996 verscheen de klassieker voor het eerst, waarbij Europa helaas werd overgeslagen. Pas in 2008 kwam de game hier beschikbaar via Virtual Console op de Wii. Sinsdien is het origineel wel te spelen (zoals bijvoorbeeld op de Nintendo Classic Mini: SNES) maar nu kunnen we ook met een opgepoetste versie aan de slag! Super Mario RPG is een turn-based RPG waarin je op reis gaat met bekende en onbekende Mario figuren om de Star Road te redden en de vervelende Smithy Gang tegen te houden. Verken unieke werelden en spring op kleurrijke vijanden in deze unieke RPG.

Persona 5 Tactica

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 17 november 2023

Persona 5 Tactica is een nieuwe tactische RPG met de personages van Persona 5. Na een vreemd incident komen de Phantom Thieves in een bizar rijk terecht waar de bewoners onder een tiranniek bewind leven. Ze worden aangevallen door een militaire groep die Legionnaires wordt genoemd en verkeren in groot gevaar totdat de mysterieuze revolutionair Erina hen redt. Ze biedt hen een verleidelijke deal aan in ruil voor hun hulp. Welke waarheid gaat er schuil achter Erina en haar aanbod voor de Phantom Thieves? Wij mochten de game al verschillende keren even proberen. Benieuwd naar onze meningen? Onze ervaringen kun je hier en hier lezen.

Wat verder verschijnt in de week van 13 tot en met 19 november

13 november: Spirittea

14 november: SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE

14 november: Karmazoo

14 november: Astral Ascent

15 november: The Last Faith

15 november: Turbo Shell

15 november: Lily in Puzzle World

15 november: Zombies Rising Dawn

16 november: ASTLIBRA Revision

16 november: YOHANE THE PARHELION – Blaze in the Deepblue

16 november: Dream Town Island

16 november: There is no Light

16 november: Low story

16 november: Adventure Tanks

16 november: Until the Last Bullet

16 november: Prison City

16 november: On Rusty Trails

16 november: Comet Striker DX

16 november: The Myth Seekers 2: The sunken city

16 november: Smoots Pinball

16 november: Castle Invasion Throne Out

16 november: Cats on Streets

16 november: MechanixMind: IQ Puzzle Adventure

17 november: Bluey the Videogame

17 november: NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS

17 november: The Walking Dead: Destinies

17 november: Grotto

17 november: Pizza Bar Tycoon GOTY Edition

17 november: Urban Flow: Diamond Edition

17 november: The Forest Quartet

17 november: Moto Rush GT: Platinum Edition

17 november: Call of Sniper Combat

17 november: Runnyk

17 november: The Smurfs: Learn and Play

17 november: Drag Racing Car Simulator

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.