[Review] Star Ocean: The Second Story R – een flinke glowup

Star Ocean: The Second Story R is een remake van een klassieke JRPG, maar is het ook echt het waard? Je leest het in deze review.

Square Enix heeft een enorme rij aan geweldige franchises. Het bedrijf wordt regelmatig gezien als meesters in het maken van JRPG’s die intense verhalen vertellen. Hoewel Star Ocean niet de meest bekende is, wordt The Second Story gezien als één van de beste van de franchise. Met deze remake met nieuwe features en de populaire HD-2D grafische stijl. Deze remake behoudt daardoor zijn charme, maar voelt tegelijk verfrissend aan.

Een tweezijdig perspectief

Star Ocean: The Second Story geeft spelers de keus om het verhaal te volgen uit twee verschillende perspectieven. Die van Claude C. Kenny of die van Rena Lanford. Claude is een aardbewoner die tijdens een expeditie getransporteerd wordt naar de wereld van Rena, Expel. Hoewel Rena en de andere inwoners van haar dorpje een held zien in Claude, wil Claude alleen maar een weg terug vinden naar waar hij vandaan kwam. Beide spelers zijn erg uniek in hun gameplay. De keuze bepaalt namelijk het perspectief van het verhaal, maar ook welke locaties je kunt bezoeken, en met wie je samenwerkt. Door deze manier van verhaalvertelling is er een reden om het spel nog een keer door te spelen waardoor je flink wat extra uren kwijt kan.

De verhaallijn is hoe dan ook complex, meeslepend en vol met twists en turns. De twee hoofdpersonages komen van twee compleet verschillende werelden. Claude uit een wereld met technologie en Rena uit een wereld waar het leven nog simpel is en veel wordt gezien als magie. Dit geeft spelers een unieke verhaalvertelling, aangezien niet alles op Expel dus is zoals het lijkt. De wereld is bovendien erg goed opgebouwd met genoeg te ontdekken en achtergrondinformatie te ontdekken. Alleen al het verhaal is een goede reden om deze game te halen. Het enige nadeel met het verhaal is dat het redelijk traag op gang komt.

Audiovisuele presentatie is van de bovenste plank

Iedere game die Square Enix heeft uitgebracht in de unieke HD-2D stijl zag er prachtig uit en ook deze game is daar geen uitzondering op. De wereld is opgebouwd met hoge kwaliteit 3D-modellen terwijl de sprites van de personages nog steeds in 2D te zien zijn. Deze combinatie blijft adembenemend om te zien hoeveel games ik ook in deze stijl speel. Het lijkt alleen wel misschien wat veel van de Switch gevraagd wordt, aangezien de game wanneer die moet laden relatief lang moet laden.

Naast de visuele vernieuwing is de soundtrack ook volledig vernieuwd. De meeste stukken zijn vernieuwde versies van de oudere nummers, maar ook verschillende nieuwe stukken. Door de nieuwe opnames klinkt de muziek beter dan ooit tevoren, maar mocht je erg nostalgisch zijn, kun je ook de klassieke muziek aanzetten in het menu.

Strategie en real time gecombineerd

De gameplay van The Second Story volgt veel van de conventies van een typische JRPG. Je hebt een wereld om te verkennen met vele vijanden om te verslaan, een enorme lading aan (side) quests en veel personages om mee te praten. Waar RPG’s regelmatig het doel uit het oog verliezen en te uitgebreid worden, weet deze game een goede pacing aan te houden. Er is een constante afwisseling van verschillende gameplay elementen waardoor je constant betrokken blijft bij de game en het niet saai wordt.

De gevechten zijn ook een sterk punt van het spel. Er zijn geen random encounters, maar je kunt tegenstanders zien in de wereld. Hierdoor kun je ze ontwijken, verrassen of normaal bevechten. Het vechten zelf is bovendien ook bijzonder voor een RPG uit die periode. In plaats van turn-based heb je namelijk realtime gevechten. Je zult constant in beweging moeten blijven om vijanden aan te vallen en hun aanvallen te ontwijken. Met verschillende soorten aanvallen is er ook een strategisch aspect in het spel. Zeker aangezien vijanden een Guard-balk hebben. Dit soort van schild kun je volledig kapotmaken waarna de vijanden een tijd extra vatbaar zijn voor schade. Perfect voor je sterkere aanvallen te gebruiken.

Tegenover het origineel zijn gevechten bovendien nog wat vernieuwd. Zo kun je nu andere personages in je groep toewijzen aan een snelknop om makkelijk hun vaardigheden te gebruiken. Of het nu is om te healen of een aanval. Hierdoor worden de gevechten zelfs nog dynamischer.

Conclusie

Star Ocean: The Second Story R weet de tand des tijds goed te doorstaan. Deze remaster is een enorm goede RPG. Met een sterk verhaal, goede combat en een uitstekende visuele stijl weet Square Enix deze klassieker uitstekend neer te zetten. Wanneer je een fan bent van RPG’s is dit zeker een grote aanrader.

+ HD-2D ziet er prachtig uit

+ Verhaal is enorm sterk

+ Geweldige soundrack

+ Vloeiende en actieve gevechten – Trage start

– Lange laadtijden



.

DN-Score: 8.5