De stem van Zelda wil graag een rol in de film

Wie zou jij graag zien in de rol van Zelda?

De huidige stem van Zelda in de games, zou graag ook in de film terug willen keren.

Nog niets bekend over hoofdrolspelers

Op dit moment is alleen aangekondigd dat Nintendo aan een live-action film werkt van The Legend of Zelda-franchise. Er is verder nog geen informatie naar buiten gebracht over wie de hoofdrollen zullen gaan vervullen. In een recent interview met de stem van Zelda, Patricia Summersett, wordt echter direct naar een mogelijke samenwerking gevraagd. Uit haar antwoord blijkt dat ze het dolgraag zou willen doen. Ze voelt zich erg verbonden met de fans. In de toekomst zou ze graag vaker in de rol van Zelda willen kruipen.

Wie zie jij de rol van Zelda vertolken? En hebben we al ideeën voor Link of Ganon?