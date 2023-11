Het is morgen weer tijd voor een nieuwe Indie World Showcase!

Zit jij al klaar voor de presentatie?

Zojuist heeft Nintendo aangekondigd dat er, net zoals vorig jaar, ook nu weer in november een Indie World Showcase gaat komen. Bovendien hoeven we echt niet lang meer te wachten op deze presentatie, want morgen is het al zover! Op dinsdag 14 november kunnen we om 18:00 uur genieten van de Indie World-presentatie, die zo’n 20 minuten zal duren. Uiteraard zit de Showcase net zoals altijd weer bomvol nieuwe aankondigingen en updates over verschillende indiegames voor de Nintendo Switch, maar welke titels blijft vooralsnog de vraag.

Ben je benieuwd geworden naar het officiële bericht van Nintendo Nederland? Bekijk deze dan hieronder!