Sonic Superstars technisch onder de loep genomen

Hoe weet de Switch-versie te presteren?

Sonic Superstars is inmiddels verkrijgbaar, onder andere voor de Nintendo Switch. In onze review waren we behoorlijk enthousiast over de game en kwamen we tot de conclusie dat de blauwe egel zeker weer de juiste weg is ingeslagen. Met ouderwetse snelle 2D gameplay blijkt Sonic Superstars namelijk erg vermakelijk. Maar hoe presteert de Switch-versie op technisch vlak?

Daar heeft de website Digital Foundry uitgebreid naar gekeken en dat kun je zien in onderstaande video. De NIntendo Switch-versie is grafisch dan wel minder indrukwekkend dan de andere versies, de game weet echter wel op een mooie (en stabiele) 60 frames per seconden te draaien. Meer daarover zie je in onderstaande video.