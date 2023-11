2D-cyberpunk-actie in Blade Chimera

Een futuristische wereld gevuld met demonen.

Tijdens de Indie World Showcase heeft Nintendo Blade Chimera aangekondigd. Deze futuristische actie-platformer wordt ontwikkeld door Team Ladybug (Shin Megami Tensei: Synchronicity Prologue) en uitgegeven door Playism (The Good Life) en staat gepland voor een release in de lente van 2024.

Blade Chimera draait om een wereld die is overgenomen door demonen en monsters. Het verhaal speelt zich 30 jaar na de invasie af. Het is aan jou als speler om het op te nemen tegen beeldvullende monsters, zoals draken en een feniks, met als compagnon een demon die veranderd is in een magisch zwaard.

De prachtige pixel-art-beelden lijken nog maar het begin. De game moet de nadruk leggen op indrukwekkende actie en het verkennen van de 2D-wereld. Een futuristische variant op het Metroidvania-genre, maar dan met een demonisch tintje.

Tijdens het verkennen en vechten, wordt je dus bijgestaan door een magisch zwaard. Dit is niet je enige wapen (de trailer laat ook actie zien met onder andere machinegeweren), maar wel een belangrijke. Want naast vechten helpt dit zwaard ook de tijd terug te draaien. Zo tover je platformen terug die in de afgelopen decennia zijn vernietigd en is het mogelijk om te schuilen achter objecten die inmiddels verdwenen zijn.

