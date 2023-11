Een game waarvan de ontwikkeling oorspronkelijk in de vroege jaren van deze eeuw begon, komt nu toch uit.

Games kunnen soms jarenlange ontwikkeltijd hebben. Met sommige games die gerust meer dan vijf jaar nemen. Maar zelfs voor de grootste games is 20 jaar nog wat hoog gegrepen. WayForward brengt volgend jaar echter een game uit waarvan de ontwikkeling technisch gezien 20 jaar geleden is begonnen. Voor de ontwikkeling heeft WayForward het originele team weer bij elkaar gebracht om zo de originele visie toch nog tot leven te brengen.

Shantae Advance: Risky Revolution is een actie-platformgame die alle bekende elementen van de Shantae-games bevat. Met een artstijl die zo uit het GBA-tijdperk komt wordt Shantae Advance een waar vervolg zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Met genoeg bazen om te bevechten, transformaties en labyrinten om te verkennen. Ook kan Shantae tussen twee lagen van de game verplaatsen door middel van speciale deuren. Wel is er nu een versusstand voor een maximum van vier spelers toegevoegd.

De game moet volgend jaar verschijnen op Switch, PS4, PS5 en PC. Ook brengt Limited Run Games een speciale GBA-versie uit met een werkende GBA-cartridge.