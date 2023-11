Er is een Nintendo-stand aanwezig op Heroes Dutch Comic Con

Waar je aardig wat leuke dingen kunt doen!

Aankomend weekend is het eindelijk weer zover, want dan is het weer tijd voor de Winter Editie van Heroes Dutch Comic Con! Uiteraard is er ongelofelijk veel leuks te doen. Zo kun je verschillende dingen kopen, genieten van mensen in cosplay-outfits en natuurlijk ook gamen. Inmiddels heeft Nintendo vandaag bekendgemaakt dat ze er zullen staan met een eigen stand. Het is 18 en 19 november mogelijk om in de wonderlijke wereld van Super Mario Bros. Wonder te duiken, in beweging te komen met WarioWare: Move It! en op reis te gaan met plantachtige wezentjes in Pikmin 4.

Daarbij kun je ook meedoen met toernooien op het echte Nintendo-podium. Als je wint bij Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 3 of Super Smash Bros. Ultimate, ga je zelfs naar huis met leuke goodies! Als je slim bent oefen je deze week dus nog eventjes ;). Tevens is het zaterdag of zondag misschien wel jouw geluksdag, want bij de Nintendo-stand kun je ook op de foto met Mario en Luigi! Deze twee broers zijn trouwens ook aanwezig op Heroes Dutch Comic Con.

Ben jij van plan langs te gaan bij dit te gekke evenement in Utrecht? Aarzel niet en laat het ons weten in de reacties. P.S.: laat jouw persoonlijke QR-code van je Nintendo-account vooral scannen! Als je dat namelijk bij de ingang doet, dan ontvang je 100 Platinum Punten en zelfs een gratis cadeautje!