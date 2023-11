Hogwarts Legacy is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Het lange wachten is eindelijk voorbij!

Vandaag is het eindelijk zover. Het heeft even mogen duren, maar op dit moment kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met Hogwarts Legacy! Omdat de RPG nu verkrijgbaar is, is er natuurlijk ook een releasetrailer verschenen. In tegenstelling tot de trailer die vorige week verscheen, staat de video die zojuist online is gezet meer in het teken van de sfeer van het spel. Vorige maand lieten we weten dat de game 6,8 gigabyte in beslag zou nemen, maar inmiddels staat er een andere bestandsgrootte in de Nintendo eShop. Als je de titel namelijk via de eShop aanschaft, heb je 14,2 gigabyte nodig. Echter heb je ook een paar vrije gigabytes nodig als je Hogwarts Legacy fysiek koopt. Houd daar dus rekening mee.

Hogwarts Legacy is een actie-RPG, die zich afspeelt in de open wereld van Harry Potter. In het spel ervaar je Zweinstein in het jaar 1800, waar je vrienden maakt met de mede scholieren. Verder kun je in deze game allerlei bekende gebieden al Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken, maar natuurlijk staat ook de volledige Zweinstein-ervaring op je te wachten. Je dient uiteraard een huis te kiezen, al is het ook mogelijk om Fabeldieren te verzorgen en lessen te volgen van bekende en onbekende tovenaars. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins. Gaat het jou lukken om een goede tovenaar te worden door allerlei spreuken te leren en drankjes te brouwen?

Ben je benieuwd geworden naar gameplaybeelden van het spel? Bekijk dan onderstaande video, welke afkomstig is van het YouTube-kanaal Handheld Players!