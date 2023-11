Komende lente kun je op de Switch naar Moonstone Island

Dungeoncrawlen, tuinieren of nieuwe vrienden maken? In Moonstone Island hoef je niet te kiezen.

Dat Moonstone Island na diens Steamrelease naar de Switch zou komen was al bekend. En wanneer dat precies is, weten we dankzij de Indie World Showcase nu ook! Komende lente kun je ook op de Switch in de schoenen stappen van een jonge alchemist. En als we de recensies van de Steamversie mogen geloven, is dat iets om naar uit te kijken.

Je hebt je training bijna voltooid, maar moet je nog steeds bewijzen als ‘ware’ alchemist. Waar kun je dat nou beter doen dan op een exotische locatie als een zwevend eiland? Er zijn meer dan genoeg tempels, kerkers en anderzins mysterieuze omgevingen te verkennen. En dat hoef je niet alleen te doen. Je kan Spirits tegenkomen en bevrienden die je bijstaan in de strijd, die je vervolgens met behulp van speelkaarten uitvecht.

Maar Moonstone Island heeft meer te bieden dan mysterie en actie. Zo kun je planten verbouwen en daar vervolgens drankjes mee maken, je huis inrichten, vrienden worden met je buren … En dat alles in een charmante pixelstijl. Krijg jij bij het zien van deze trailer ook meteen zin om met een dekentje en een kopje chocolademelk Moonstone Island te spelen komende lente?