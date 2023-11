Nintendo Switch OLED bundel met Mario Kart 8 Deluxe vanaf 20 november verkrijgbaar

Een nieuwe bundel op komst!

Heb je nog geen Nintendo Switch en twijfel je er een te kopen? Lees dan vooral even verder. Er komt namelijk een gloednieuwe Nintendo Switch bundel aan welke dit keer een Nintendo Switch OLED-versie bevat samen met Mario Kart 8 Deluxe. De bundel zal vanaf 20 november aanstaande verkrijgbaar zijn. Het gaat hierbij om Mario Kart 8 Deluxe als digitale download, plus een individueel Nintendo Switch Online-lidmaatschap van 3 maanden verkrijgbaar in de winkel en in My Nintendo Store.

Mario Kart 8 Deluxe is al kort na de lancering van de Nintendo Switch verschenen, maar ook het afgelopen jaar heeft Nintendo de game nog voorzien van nieuwe banen en functies. De Mario Kart 8 Deluxe – Circuit-uitbreidingspas zit niet bij de bundel begrepen.

Heb jij nog geen Nintendo Switch en twijfel je deze bundel in huis te halen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!